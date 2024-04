'Newey wil vertrekken bij Red Bull Racing', 'Climax in slepende Horner-soap nadert' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Donderdagmiddag is de Formule 1-wereld opgeschud door het plotselinge hardnekkige gerucht dat Adrian Newey op het punt staat om zijn vertrek bij Red Bull Racing te realiseren. Hoewel een officiële bevestiging nog niet gezien of gehoord is, lijkt het wel een typisch gevalletje 'waar rook is, is vuur'. Inmiddels hebben we via Sky Sports overigens ook vernomen dat er helemaal geen dergelijke communicatie vanuit Newey aan het team over die boodschap bekend is. Dat en meer, lees je in deze GPFans Recap.

'Aankondiging vertrek Newey bij Red Bull aanstaande: machtsstrijd voornaamste reden'

Adrian Newey lijkt Red Bull Racing te gaan verlaten, nadat hij jarenlang de ontwerper is geweest van Red Bull Racing en onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen aan meerdere kampioenschappen heeft geholpen. Onder anderen Auto, Motor und Sport en BBC komen op donderdag plotseling met het schokkende nieuws over de topontwerper van de Oostenrijkse renstal. Het hele artikel over het schokkende Adrian Newey-nieuws lezen? Klik hier!

Climax in Horner-soap nadert: 'Dan moet het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag klaar zijn'

Het onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner door de King's Counsil in het Verenigd Koninkrijk wordt naar verwachting half mei afgerond, zo meldt The Sun. De komende dagen wordt de vrouw die Horner beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag ondervraagd. "De King's Council had gehoopt haar eerder te kunnen ondervragen, maar er was een niet te voorkomen vertraging", zo wordt een bron geciteerd. Ook is het mogelijk dat Horner zich opnieuw moet melden om vragen te beantwoorden. Het hele artikel over Christian Horner lezen? Klik hier!

Rosberg onthult na winnen van Hamilton: 'Kon 100 miljoen euro krijgen'

Nico Rosberg werd in 2016 wereldkampioen in de Formule 1 na een intens titelgevecht met teamgenoot Lewis Hamilton. Vrijwel direct na het veroveren van het kampioenschap hing Rosberg zijn helm aan de wilgen. En dat terwijl hij enorme geldbedragen had kunnen bijschrijven als hij was blijven racen, zo onthult hij nu. Het hele artikel over de uitspraken van Nico Rosberg lezen? Klik hier!

Sky Sports-journalist Slater: "Geen enkele communicatie vanuit Newey bekend bij Red Bull"

Donderdag aan het einde van de middag is er een bom ingeslagen in de Formule 1-wereld. Volgens zeer serieuze geruchten, zou Adrian Newey namelijk van plan zijn om zijn vertrek bij Red Bull Racing te willen bewerkstelligen. Sky Sports-verslaggever Craig Slater stelt echter dat het team zelf voorlopig van helemaal niks weet. "Ik kan vertellen dat ik via de officiële kanalen contact heb gehad met Red Bull zelf. Zij hebben mij verteld dat er geen enkele officiële communicatie vanuit Newey bekend is waarin hij zijn intenties om Red Bull te verlaten kenbaar heeft gemaakt." Het hele artikel over Red Bull en Adrian Newey lezen? Klik hier!

Rosberg: 'Hamilton en ik moesten boetes betalen na eerste overwinning Verstappen'

Max Verstappen boekte zijn eerste F1-overwinning tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016. Dit deed de Red Bull Racing-coureur nadat Lewis Hamilton en Nico Rosberg met elkaar in aanraking kwamen en crashten. Verstappen nam de leiding over en sleepte de zege binnen. Hamilton en Rosberg bleven achter met een boetebeding, dat zij opgelegd kregen van Mercedes. Het hele artikel over de opmerkelijke boete van Nico Rosberg lezen? Klik hier!

