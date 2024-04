Nico Rosberg werd in 2016 wereldkampioen in de Formule 1 na een intens titelgevecht met teamgenoot Lewis Hamilton. Vrijwel direct na het veroveren van het kampioenschap hing Rosberg zijn helm aan de wilgen. En dat terwijl hij enorme geldbedragen had kunnen bijschrijven als hij was blijven racen, zo onthult hij nu.

Het Formule 1-seizoen van 2016 was er eentje om je vingers bij af te likken. Mercedes was weliswaar dominant en vocht eigenlijk nauwelijks met de andere teams, maar intern werd er wel een felle strijd gestreden tussen Rosberg en teamgenoot Hamilton. De twee kemphanen konden niet met elkaar door één deur en kregen het dan ook regelmatig aan de stok, zowel op als buiten de baan. Iedereen herinnert zich bijvoorbeeld nog wel de crash tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Spanje, die uiteindelijk werd gewonnen door Max Verstappen. Het hele seizoen bleef het spannend, maar uiteindelijk ging Rosberg er - met een verschil van slechts vijf punten - met de wereldtitel vandoor. Daarna trok hij vrijwel direct de stekker uit zijn Formule 1-carrière. En dat terwijl er gouden bergen op hem lagen te wachten.

Kreeg Rosberg 100 miljoen aangeboden na titel in 2016?

In de Business of Sport-podcast vertelt Rosberg uitgebreid over het seizoen van 2016 en wat er daarna allemaal plaatsvond. Zo vertelt hij onder meer dat er een gigantisch feest gegeven werd toen hij het kampioenschap had gewonnen en gaat hij in op het moment dat hij Toto Wolff vertelde dat hij zou stoppen met racen. Harry Stebbings, één van de interviewers in de podcast, vraagt Rosberg vervolgens of het gerucht klopt dat hij nog 100 miljoen euro had kunnen verdienen als hij na 2016 actief zou zijn gebleven. Dit zou namelijk meer zijn geweest dan wat bijvoorbeeld een Max Verstappen of Lewis Hamilton nu verdienen.

Rosberg had "makkelijk" 100 miljoen extra kunnen verdienen

Of er daadwerkelijk een aanbod van 100 miljoen op tafel werd gelegd, laat Rosberg in het midden, maar de Duitser erkent wel dat hij dit bedrag makkelijk in een paar seizoenen had kunnen laten bijschrijven op zijn bankrekening. "Kreeg je 100 miljoen aangeboden om door te gaan?", zo vraagt Stebbings, waarop Rosberg antwoordt: "Ik had nog een doorlopend contract voor twee jaar. Maar doorgaan met racen - een paar jaar , was makkelijk 100 miljoen geweest." Rosberg voelde echter niet de behoefte om door te gaan voor het geld en besloot een punt te zetten achter zijn loopbaan. "Dat geld heb ik niet overwogen", aldus de wereldkampioen van 2016.

