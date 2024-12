Volgens enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg is Lando Norris meer dan klaar om de titel te grijpen in 2025. De Duitser stelt zelfs dat de nummer twee van het klassement, de topfavoriet is voor het kampioenschap komend seizoen.

Norris kon vanaf de race in Miami meedoen om de zeges in 2024. De McLaren-coureur heeft grotendeels de snelste auto gehad en dat beloond zien worden met acht pole positions, maar heeft ook meer dan eens de leiding in de eerste ronde verloren. Daarnaast heeft Norris ook dominante trekjes laten zien, zoals bijvoorbeeld in Abu Dhabi, maar ook in Singapore. Tijdens die wedstrijd kreeg Norris echter wel twee keer met concentratieverlies te maken, waarbij hij bijna zijn wedstrijd zag eindigen in de vangrails.

Artikel gaat verder onder video

Foutjes moeten en gaan eruit bij Norris, stelt Rosberg

In de Sky Sports F1-podcast legt Rosberg uit dat Norris de topfavoriet is voor komend jaar, al ziet hij ook verbeterpunten: "Naar mijn mening heeft hij rauwe snelheid getoond op een niveau dat ik zou vergelijken met de besten, zelfs met een Max Verstappen. Die rauwe snelheid is er, en die is werkelijk fenomenaal, op het niveau van een wereldkampioen. Wat we echter nog zien als een klein probleem voor hem, is dat hij innerlijke demonen in zijn gedachten heeft, die soms leiden tot een foutje hier en daar. Het meest opvallende voorbeeld was in Singapore, waar hij de race leidde met 20 seconden voorsprong, maar twee keer bijna crashte. Dat was zo extreem dat het zelfs een beetje vreemd was", legt de kampioen van 2016 uit. De winterstop staat voor de deur en Rosberg ziet dan ook huiswerk voor Norris: "Hij moet hier nog aan werken om zulke fouten te minimaliseren, een gebied waarin [Oscar] Piastri sterker is. Piastri heeft misschien niet dezelfde pieksnelheid, maar hij is altijd consistent, foutloos, en altijd aanwezig."

Rosberg: 'Verstappen beschikt in 2025 niet over topmateriaal'

Red Bull Racing wordt in het verhaal niet genoemd, want Rosberg stelt dat McLaren in 2025 wederom over de snelste auto beschikt: "Toch is Lando Norris, denk ik, de favoriet voor het kampioenschap volgend jaar. Waarom niet? Er is geen reden waarom hij dat niet zou zijn. Aan het einde van dit jaar was McLaren immers de sterkste auto. Binnen het team was hij marginaal sterker dan Piastri, dus hij zou de favoriet moeten zijn." Dat Verstappen in de ogen van Rosberg geen kampioen wordt, heeft vooral te maken met het verwachte materiaal. "Wat Verstappen betreft, hij heeft niet de snelste auto en heeft sinds mei slechts één droge race gewonnen, en één andere overwinning in de regen die puur 'Verstappen-magie' was. Je wint geen wereldkampioenschap in die vorm volgend jaar... niet tegen een Lando Norris", aldus Rosberg.