Mercedes maakte een dramatische start mee tijdens de Grand Prix van Qatar. Nico Rosberg is er duidelijk over wie verantwoordelijk was voor de crash: Lewis Hamilton.

De coureurs van de Duitse renstal vingen de wedstrijd op het Lusail International Circuit aan vanaf de tweede en derde plek achter Max Verstappen. Hamilton kwam goed weg op zijn zachte banden en kwam langszij George Russell die op de mediums was gestart. De zevenvoudig wereldkampioen remde later en stuurde in, terwijl Russell wat meer in het midden van de baan bleef om contact met Max Verstappen te vermijden. Het waren vervolgens de twee Zilverpijlen die elkaar raakten, en Hamilton verloor een wiel en kwam vast te staan in de grindbak. Russell kon nog door en werd uiteindelijk vierde. De wedstrijdleiding concludeerde dat Hamilton vooral de schuldige was, maar hield er rekening mee dat hij samen met Russell en Verstappen driedik zij-aan-zij ging. De stewards zagen het dus als een typische 'ronde 1, bocht 1'-incident en deelde voor de crash geen straf uit. Wel kreeg Hamilton een boete van €50.000, waarvan €25.000 voorwaardelijk, voor het oversteken van het circuit.

Verkeerde inschatting

Rosberg wees met het vingertje naar Hamilton. De wereldkampioen van 2016 was vroeger de teamgenoot van Hamilton en ze crashten in Spanje ook samen in de eerste ronde. "Het was 100% de fout van Lewis. Het was net een verkeerde inschatting. Niet een grote verkeerde inschatting. Maar hij liet net niet genoeg ruimte voor George. Het ligt dus compleet aan Lewis, en dat heeft hij zelf ook toegegeven," aldus de Duitser bij Sky Sports F1.

Voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok voegde eraan toe: "Russell kon nergens naartoe. Hij kon niet naar rechts, omdat Verstappen daar zat. Lewis zat aan de buitenkant om zo de bocht in te duiken en maakte dat contact. Verstappen zat waar hij zat, hij kon het niet ontwijken, en Russell kon nergens naartoe. Oftewel, van de twee [Mercedessen], George kon Lewis niet meer ruimte geven, maar Lewis kon dat wel."