Jan Bolscher

Zondag 8 oktober 2023 23:07

George Russell vertelt dat het incident met teammaat Lewis Hamilton in Qatar moeilijk te voorkomen was geweest omdat je achter het stuur van een Formule 1-auto veel blind spots hebt. De twee hebben elkaar inmiddels de hand geschud.

Russell ving de Grand Prix van Qatar aan vanaf de tweede stek op de medium band, net als de man op pole: Max Verstappen. Hamilton vertrok vanaf P3 op de zachte band, en kwam zodoende aanzienlijk beter van zijn plek. De zevenvoudig wereldkampioen wilde in de eerste bocht buitenom gaan bij zijn teammaat, maar raakte Russell op zijn voorwiel. Russell moest de pits in voor een nieuw setje rubber, Hamilton viel uit. De twee wezen in het heetst van de strijd in eerste instantie elkaar als schuldige aan, maar Hamilton heeft inmiddels de verantwoordelijk op zich genomen en zijn excuses aangeboden.

Artikel gaat verder onder video

Veel wederzijds respect

"We hadden beiden de mogelijkheid om op het podium te staan", vertelt Russell tegenover Sky Sports. "Vanzelfsprekend was het van beide kanten niet bewust. Het is ontzettend lastig om wat te zien in deze auto's als je aan het racen bent vanwege de blind spots. We hebben allebei ontzettend veel respect voor elkaar. We gaan verder en ik weet zeker dat we met elkaar zullen praten en dat alles oké zal zijn." Uit een video van het team van Mercedes op social media blijkt dat de twee inmiddels elkaar dan ook de hand hebben geschud.

Actions speak louder than words. pic.twitter.com/aN33QJLvtD — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 8, 2023

Bij uitstek de zwaarste race

Op de vraag of het op voorhand besproken was dat Hamilton op de zachte band wellicht beter van zijn plek zou komen, klinkt het: "We hebben het erover gehad. Ik zei vanmorgen dat ik wilde dat we allebei op het podium zouden staan. Mijn doel is nu om te proberen tweede te worden met het team [in het constructeurskampioenschap]. Het was gewoon een hele lastige situatie, maar er zijn ook veel positieve punten uit te halen. Het was bij uitstek de meest fysiek uitdagende race waar ik ooit aan meegedaan heb. Het was bizar hoe heet het was, alsof ik in een oven zat. Dat was een grote uitdaging."