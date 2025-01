Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg denkt dat de manier van racen van Max Verstappen niet legaal zou moeten zijn. Rosberg geeft toe dat Verstappen momenteel binnen de regels rijdt, maar denkt ook dat dit niet het geval zou moeten zijn. Volgens de Duitser zouden rivalen als Lando Norris hier ook meer uitgesproken over moeten zijn.

Verstappen vocht in 2024 vooral vaak met Norris, met bijna altijd als uitkomst dat de McLaren van de baan af moest. In Oostenrijk botsten de twee rivalen en liepen beide auto's schade op, waardoor George Russell er met de overwinning vandoor ging. In de Verenigde Staten kreeg Norris een penalty voor het inhalen buiten de baan, maar in Mexico kreeg Verstappen twintig seconden aan straf voor zijn te agressieve manier van rijden tegenover de Brit.

Max doet dingen die niet correct zijn

Rosberg denkt dan ook dat Norris feller moet zijn in de duels met Verstappen op de baan, als hij een kans wil maken op de titel. Eveneens predikt de Duitser dat Norris het politieke spel slimmer moet spelen, en meer druk moet leggen op de FIA om de regels moet veranderen, of om meer in te grijpen op Verstappen. "Hij [Verstappen] is zo'n felle wiel-aan-wiel racer, en ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat Lando zo'n beetje elk wiel-aan-wiel-moment van hen samen verloor. Het overgrote deel van de wiel-aan-wiel races komt Verstappen als beste uit de bus. Dat is iets waar Lando nog steeds zijn weg in moet vinden, of het nu gaat om het aanscherpen van de regels op een politiek front, met de wiel-naar-wiel-race regels, want Max - er zijn een aantal dingen die Max doet die niet correct zijn."

Er moet een grens worden getrokken

Rosberg was zelf een coureur die vaak de grens op zocht van wat legaal was, om zo elk punt en elke seconde mogelijk op de baan te winnen van zijn rivalen. Hij herkent dit in Verstappen, maar denkt ook dat de Nederlander te agressief is wanneer het aankomt op inhaalacties. “Op een gegeven moment kun je niet meer gewoon een lunge doen en verwachten dat de ander elke keer aan de kant gaat; er moet een grens worden getrokken. Een nieuwe limiet, zou ik zeggen, want op dit moment staat het reglement toe dat hij gewoon die lunges doet en dat de ander aan de kant gaat. Zolang Max op de baan blijft, is het goed, dat is gewoon te extreem. Dus misschien moet Lando [Norris] op dat gebied wat druk uitoefenen, gewoon om de dingen recht te trekken.”

