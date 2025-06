De strijd om het wereldkampioenschap is dit jaar ontzettend spannend, met beide McLarens op plek een en twee met slechts 10 punten verschil. Lando Norris lijkt steeds stabieler te racen met goede resultaten, en dat merkt oud-wereldkampioen Nico Rosberg ook op. Hij geeft Norris tips om deze sterke lijn door te trekken.

Norris strijdt momenteel volop mee om het WK, maar heeft dit seizoen de nodige problemen gekend. Ondanks dat het verschil slechts 10 punten bedraagt, wist Piastri drie keer meer raceoverwinningen te behalen dan zijn teamgenoot (vijf om twee overwinningen). Bij Norris lijkt het dit jaar vaak mis te gaan in de kwalificaties, waar hij door fouten teleurstellende resultaten boekte. Rosberg, die in 2016 de kampioensstrijd met Lewis Hamilton uitvocht, weet zelf maar al te goed hoe lastig de situatie van Norris kan zijn.

Artikel gaat verder onder video

Fysieke training net zo belangrijk als mentale training

Rosberg blikt terug op zijn jaren in de hoogste raceklasse. Hij geeft aan hoe hij zelf te werk ging en geeft Norris advies: “We besteden allemaal uren aan fysieke training, en ik weet niet of Lando met een mental coach werkt of met een psycholoog, of niet”, begint de Duits-Finse over zijn tijd. Over het laatste wil hij graag dieper ingaan. “We besteden allemaal uren aan fysieke training, en ik weet niet of Lando met een mental coach werkt of met een psycholoog, of helemaal niet.” Mocht Norris daar geen gebruik van maken, dan wil Rosberg dat ten strengste aanraden: “Hij zou dat zeker moeten doen, want het is zó waardevol. Het heeft mij enorm geholpen om te begrijpen en uit te zoeken wat de beste aanpak is.”

Rosberg weet hoe zwaar het kan zijn

Nu de strijd om het wereldkampioenschap volop bezig is, weet de oud-wereldkampioen uit 2016 maar al te goed in wat voor situatie Norris zich bevindt. Met maar liefst tien punten verschil tussen de nummer één Oscar Piastri en Norris, zit de druk er vol op voor beide mannen. “In mijn kampioensjaar trainde ik twee uur om de twee dagen in het voorjaar, en dat was enorm druk. Het was zwaarder dan fysieke training. Het was ongelooflijk moeilijk, maar ook enorm waardevol.” De Duits-Finse coureur weet dus al te goed hoe het voelt om in deze strijd te zitten, maar benadrukt waarom mentale én fysieke training zo belangrijk is.

Gerelateerd