Max Verstappen boekte zijn eerste F1-overwinning tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016. Dit deed de Red Bull Racing-coureur nadat Lewis Hamilton en Nico Rosberg met elkaar in aanraking kwamen en crashten. Verstappen nam de leiding over en sleepte de zege binnen. Hamilton en Rosberg bleven achter met een boetebeding, dat zij opgelegd kregen van Mercedes.

De Grand Prix van Spanje 2016 staat bij velen nog in het geheugen gegrift. Natuurlijk vanwege de allereerste overwinning van Verstappen, maar iedereen kan zich ook ongetwijfeld de klapper tussen Hamilton en Rosberg herinneren. In de openingsronde probeerde Hamilton een inhaalactie te plaatsen op zijn teamgenoot, maar kwam hierbij op het gras terecht, verloor de controle en gleed zijwaarts in de auto van Rosberg. Beide Mercedes-coureurs crashten in het grind en Verstappen ging er uiteindelijk met de overwinning vandoor. Dit was het moment waarop Mercedes besloot dat het nooit weer mocht gebeuren. Rosberg en Hamilton werden gedwongen een bijzonder nadelig contract te tekenen.

Rosberg en Hamilton moesten schades zelf betalen

Nadat Rosberg en Hamilton waren gecrasht en Verstappen er met 'hun' overwinning vandoor ging, werden de heren op het matje geroepen door Mercedes. De twee kregen een contract voorgeschoteld met daarin een boetebeding. Hierin stond dat als Hamilton en Rosberg nog een keer met elkaar zouden crashen - ongeacht wiens schuld het was -, ze zelf voor de kosten moesten opdraaien. Dit vertelt Rosberg, die uiteindelijk in 2016 het kampioenschap wist te veroveren, in de Business of Sport-podcast. "We moesten een contract ondertekenen waarin stond dat als we zouden crashen, ongeacht wiens schuld het was, wij beiden de schade zouden moeten betalen", zo zegt hij.

Hamilton en Rosberg moesten portemonnee trekken

Deze 'boetes', want dat waren het uiteindelijk voor Hamilton en Rosberg, zouden de twee ervan moeten weerhouden om nogmaals met elkaar in aanraking te komen. Dit lukte echter niet, want na het ondertekenen van het contract crashten de twee nogmaals samen. Rosberg en Hamilton moesten de portemonnee trekken en het te betalen bedrag was fors. "Ik weet nog hoeveel ik moest betalen", zegt hij. "Ik moest 360.000 Britse ponden [420.000 euro, red.] betalen. Dat was echt heel pijnlijk." Ook Hamilton moest een soortgelijk bedrag ophoesten. De relatie tussen de twee coureurs was al niet opperbest, en dit soort boetes maakte het er niet perse beter op.

Mercedes-duo probeerden crashes te voorkomen

Toch maakten Hamilton en Rosberg na de dure crash de afspraak niet meer met elkaar in aanraking te komen op de baan. "Daarna zorgden we ervoor dat we niet weer zouden crashen", zo vertelde Rosberg. De boetebeding in het contract gold echter alleen wanneer de ene Mercedes met de andere crashte. De schades, ofwel boetes, hoefden niet betaald te worden na een crash met een andere coureur van een ander team.

