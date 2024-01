Roger Torrent, minister van Economie en Werkgelegenheid van Catalonië en tevens de voorzitter van het Circuit de Barcelona-Catalunya, heeft gereageerd op het nieuws omtrent de Grand Prix van Madrid die F1 bekend heeft gemaakt.

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat de Grand Prix van Madrid in Spanje vanaf 2026 op de kalender zal staan. Het stratencircuit zat er al een tijdje aan te komen, maar de reacties op het nieuws bestonden vooral uit verontwaardiging. Niet alleen omdat het weer een stratencircuit is dat aan de kalender wordt toegevoegd, maar ook omdat de Grand Prix van Spanje in Barcelona nog tot eind 2026 contract heeft. Stefano Domenicali, CEO van F1, liet al weten dat er gesprekken gaan komen over het verlengen van het contract.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Zorgen bij Red Bull om budgetcap: team overweegt Newey op project hypercar te zetten'

Barcelona in gesprek met F1

Torrent zegt in gesprek met RAC1 het volgende over de race in Barcelona. "Wij hebben een contract tot en met 2026 en we werken, zoals Stefano Domenicali zelf zei, aan een verlenging van dit contract waardoor we nog vele jaren van de Formule 1 in Catalonië kunnen genieten. We zijn in gesprek. We praten al heel lang, maar we volgen ons eigen tempo. De relatie tussen Formule 1 en Catalonië wordt alleen bepaald door Formule 1 en Catalonië, er is geen enkel element waardoor wij versnellen of dat ons meer onder druk zet. Het is een positieve, uitstekende relatie die al jaren duurt."

Nieuwe ontwikkeling in Barcelona

Het circuit in Barcelona staat erom bekend niet het meest moderne circuit te zijn, maar volgens Torrent wordt er keihard gewerkt aan verbetering en vooral modernisering van de infrastructuur en de omgeving. "We hebben met een nieuwe impuls voor het circuit en de wil om de faciliteiten te moderniseren dat we er volledig voor gaan en er een geweldig evenement van willen maken. In 2024 zullen we een Grand Prix organiseren en de relatie is goed, ik zou zelfs zeggen uitstekend."