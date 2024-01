In 2022 bleek niemand over de budgetcap te zijn gegaan, terwijl het jaar daarvoor Red Bull Racing in de fout was gegaan. Daar waar de resultaten van het jaar 2023 nog niet bekend zijn, lijkt de regerend wereldkampioen bij de constructeurs zich al wel zorgen te maken om 2024.

Dit weet Auto, Motor und Sport te melden. Volgens de regels tellen de drie werknemers met het hoogste salaris mee in de budgetcap. Dit is exclusief de coureurs. Christian Horner (teambaas) en Adrian Newey horen daar in ieder geval bij, terwijl de kans groot is dat Helmut Marko of Pierre Waché de derde naam is. Toch zou Red Bull een oplossing hebben gevonden om te voorkomen dat het salaris van Newey in 2024 bij de budgetcap wordt opgeteld.

Newey bezig met hypercar?

Alom is bekend dat Red Bull bezig is met een project rondom een hypercar, waarmee het ook op de weg zou willen rijden. De auto moet in de buurt komen van de prestaties van een F1-auto en wordt een tweezitter, waarbij de precieze specificaties verder nog niet bekend zijn. Deze hypercar, genaamd de RB17, zou in 2024 klaar moeten zijn en zou in de aanloop naar dit moment dan onder de supervisie staan van Newey. Dit zou ervoor zorgen dat hij niet wordt meegerekend als één van de grootverdieners bij Red Bull Racing en kan daar een ander salaris ingevuld worden en geld worden bespaard. Of dit alleen voor het jaar 2024 is, wordt niet helemaal duidelijk. Toch zijn de zorgen over de budgetcap blijkbaar zo groot dat het team deze maatregel overweegt.

2024

Nadat Red Bull Racing in 2021 in de fout ging en 10% van haar testtijd moest inleveren, ging het samen met de negen andere teams in 2022 niet in de fout. De resultaten van 2023 zullen richting het einde van het seizoen 2024 geopenbaard worden door de FIA. Voor het seizoen 2024 lijkt Red Bull dus maatregelen te willen nemen, omdat het als enige team weet wat de gevolgen kunnen zijn en er ook een jaar mee heeft moeten werken.