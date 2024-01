De organisatie van de Grand Prix van Australië, die in 2024 op 24 maart wordt verreden, heeft na de bestorming van de fans na de race in 2023 ingegrepen. Fans zijn na de finish niet meer welkom op het circuit in Melbourne.

De Grand Prix van Australië veroverde vorig jaar een contractverlenging tot eind 2037, maar kwam in 2023 niet op de juiste manier in het nieuws. De race zelf was vermakelijk (drie rode vlaggen, acht uitvallers) en wellicht zelfs de meest spectaculaire race van 2023, gewonnen door Max Verstappen voor Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Na de finish ging het echter mis. Terwijl er nog auto's op de baan waren, konden fans al op het circuit terecht. Dit leverde een gevaarlijke situatie op. De organisatie kreeg van de FIA de opdracht om het incident te onderzoeken en in de toekomst te voorkomen, iets waar de organisatie nu een oplossing voor gevonden heeft.

Statement organisatie

De organisatie heeft bekendgemaakt dat het geen fans meer toe gaat staan op de baan na de race. In het statement van de organisatie van de Grand Prix van Australië in Melbourne valt het volgende te lezen. "De Australian Grand Prix Corporation adviseert dat - gezien het lopende FIA-onderzoek naar wat er vorig jaar na afloop van het evenement in 2023 is gebeurd, er geen toegang tot het circuit zal zijn voor de fans na de Formule 1 Rolex Australian Grand Prix 2024. Beslissingen over toegang tot het circuit voor fans na afloop van toekomstige races zullen op een later tijdstip worden genomen." Voor nu is de regel alleen geldig voor het seizoen 2024, waarschijnlijk in de hoop voor 2025 een andere oplossing te vinden.

Contract tot eind 2037

De Grand Prix van Australië gaat dit seizoen op zondag 24 maart verreden worden en is de derde race van het seizoen 2024, dat 24 races kent. Het contract van de Grand Prix loopt dus nog tot eind 2037, nadat het in 2023 een contractverlenging van twee seizoenen kreeg. Daarmee is het de Grand Prix met het langste contract in de Formule 1. De komende jaren zal de koningsklasse dus nog actief zijn in Melbourne.