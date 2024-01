Ferrari heeft beet: Charles Leclerc zet handtekening onder nieuw contract

De kogel is door de kerk: Charles Leclerc heeft zijn contract bij Ferrari verlengd. Het contract van de Monegask liep nog tot eind 2024, maar voorlopig gaat Leclerc ook de komende jaren in de auto van de Italiaanse renstal blijven rijden.

Ferrari geeft niet aan voor hoeveel jaar Leclerc heeft verlengd, maar het historische team weet met deze contractverlenging in ieder geval de Monegask uit de handen van de concurrentie te houden. Dankzij het nieuwe contract van Leclerc, die sinds 2019 bij Ferrari rijdt, zijn er nog dertien coureurs die voor het seizoen 2025 geen contract hebben. Silly Season is dus vroeg begonnen, een periode waar ook Carlos Sainz onderdeel van kan zijn. Het contract van de Spanjaard loopt namelijk ook af. Eerder zei Sainz hierover dat hij voor de start van het seizoen duidelijkheid wil hebben over zijn toekomst. Mocht hij bijtekenen, dan weet hij in ieder geval wie de komende jaren zijn teamgenoot gaat zijn.

Artikel gaat verder onder video

Reactie Leclerc

Leclerc laat in een eerste reactie weten dat hij blij is met het verlengen van zijn contract. "Ik ben erg blij dat ik de kleuren van de Scuderia Ferrari nog meerdere seizoenen mag dragen. Al vanaf mijn derde is het mijn droom om voor dit team te racen. Ik keek de Grand Prix van Monaco vanuit het raam van het appartement van een vriend in Ste. Devote. Ik keek altijd uit naar de rode auto’s. Dit is mijn tweede familie sinds ik in 2016 lid werd van de Ferrari Driver Academy. We hebben in de afgelopen vijf jaar veel bereikt, en samen door dik en dun gestreden. Ik ben ervan overtuigd dat het beste nog moet komen. Ik kan niet wachten tot het seizoen van start gaat, om progressie te boeken en elke race competitief te zijn. Mijn droom blijft het winnen van de wereldtitel met Ferrari. Ik weet zeker dat we de komende jaren mooie tijden gaan meemaken en onze fans blij kunnen maken."

Reactie Ferrari

Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, is blij dat er duidelijkheid is over de toekomst van Leclerc. "Charles zijn band met Ferrari gaat verder dan alleen een band tussen coureur en team. Hij maakt nu al acht jaar deel uit van de Ferrari-familie, ver voordat hij het embleem met het steigerende paard op zijn racepak had staan. Charles' en Ferrari's waarden komen overeen en dus was het logisch om de samenwerking door te zetten. Charles staat bekend om zijn wil om zichzelf tot de limiet te blijven pushen en bij Ferrari waarderen we zijn capaciteiten. We zijn vastberaden om Charles van een winnende auto te voorzien en ik weet dat zijn vastberadenheid en toewijding belangrijke elementen zijn die het verschil kunnen maken bij het bereiken van onze doelen."