Hoewel het stratencircuit van Madrid al is aangekondigd voor 2026, legt het Circuit de Barcelona-Catalunya zich niet neer bij het vertrek van de koningsklasse. Formule 1-CEO Stefano Domenicali liet een hele kleine opening over een langer verblijf van het circuit en de lokale overheid gaat vol voor die kans.

Sinds 1991 reist de koningsklasse af naar Catalonië voor de Grand Prix van Spanje. Daarnaast is de baan in Barcelona ook tijdenlang het circuit geweest waarop de testdagen werden uitgevoerd. Toch legt de Formule 1 zich vandaag de dag steeds meer toe op stratencircuits en de toekomstige race in Madrid past perfect in dat plaatje.

Artikel gaat verder onder video

Gesprekken lopen

Domenicali had aangegeven dat er een scenario bestaat waarin de twee races naast elkaar zouden kunnen bestaan. Rager Torrent, de minister van Economie en Werk in Catalonië, legt bij de lokale omroep, TV3, uit dat de gesprekken met de Formule 1 nog steeds gaande zijn. De Grand Prix die dit jaar wordt gehouden in Barcelona gaat in zijn ogen dan ook de beste Grand Prix ooit worden die in Catalonië is georganiseerd. Dat is volgens hem de 'beslissende bijdrage' wat betreft de contractbesprekingen met de Formule 1.

Verbouwing

Op dit moment wordt er rondom het Circuit de Barcelona-Catalunya flinke werkzaamheden uitgevoerd. Het is allemaal onderdeel van het plan om het circuit te moderniseren. "Toen we voor vijf jaar verlengden, tot 2026, konden we een strategisch plan en de renovatie van de faciliteiten aanpakken. We hebben nog drie van die vijf Grands Prix te gaan en we zijn ervan overtuigd dat de volgende in juni de beste in de geschiedenis van het circuit zal zijn."

Gerelateerd