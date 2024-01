De Grand Prix van Spanje in Madrid is afgelopen week aangekondigd en gaat vanaf 2026 gereden worden in de Spaanse hoofdstad. De eerste zorgen zijn echter daar: één van de tribunes zou namelijk niet veilig zijn. Joaquín Verdegay, vicepresident van de Spaanse autosportbond, doet zijn beklag.

De Grand Prix van Spanje wordt vanaf 2026 gereden op het Ifema Madrid Circuit. Het gaat om een 5,474 kilometer lang 'hybride circuit', dat dus deels stratencircuit en deels normaal circuit is, waarbij een rondje iets langer dan anderhalve minuut zal duren. De Madrilenen hebben een contract voor maar liefst tien jaar weten te bemachtigen, waarbij de druk op de Grand Prix in Barcelona dus verder groeit. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid of de race op het Circuit de Catalunya gaat verdwijnen of dat we twee races in het Zuid-Europese land krijgen.

Gevaarlijk

Er is inmiddels dus het één en ander bekend over de lay-out van het aanstaande circuit in de Spaanse hoofdstad en daarmee zijn meteen de eerste zorgen ontstaan. Zo zou het volgens de vicepresident van de Spaanse autosportfederatie gevaarlijk zijn wat betreft het publiek dat op een bepaalde plek geposteerd gaat worden. Hij uit zijn zorgen bij Soy Motor: "Alle tribunes aan de linker kant bij de exit van de banking zijn volgens mij gevaarlijk dichtbij", foetert de topman over de situatie.

Brokstukken

Hij legt het uit: "Als er iets gebeurt, zullen de brokstukken van de auto naar de linkerkant vliegen en kijk eens wat we daar hebben", doelt Verdegay op de fans die dan daar zitten. Hij komt vervolgens ook meteen met een mogelijke oplossing: "Twee delen aan tribune kunnen aan de linkerkant van de baan geplaatst worden. Dat levert een probleem op met de toegang, maar daar kunnen looppaden overheen gebouwd worden. Het is wel een plek waar ze slechter zien, maar het publiek met beschermd worden."