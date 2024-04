Donderdag aan het einde van de middag is er een bom ingeslagen in de Formule 1-wereld. Volgens zeer serieuze geruchten, zou Adrian Newey namelijk van plan zijn om zijn vertrek bij Red Bull Racing te willen bewerkstelligen. Sky Sports-verslaggever Craig Slater stelt echter dat het team zelf voorlopig van helemaal niks weet.

Het gerommel binnen Red Bull Racing lijkt de afgelopen weken in een wat rustiger vaarwater terechtgekomen te zijn, maar daar is donderdag aan het einde van de middag de nodige verandering in gekomen. Volgens berichtgeving van Auto, Motor und Sport en de BBC, twee doorgaans zeer betrouwbare bronnen, is het namelijk een kwestie van tijd tot Newey en Red Bull het vertrek van de topontwerper wereldkundig maken. Met name de recente strubbelingen binnen de organisatie na het uitbarsten van de Christian Horner-soap zouden aan zij mogelijke vertrek hebben bijgedragen.

Newey overweegt opties

Het zou zelfs zo zijn dat Newey zijn vertrekwens bij Red Bull zelf bekendgemaakt zou hebben. De Brit beschikt weliswaar over een contract tot en met het einde van 2025, maar zou volgens de berichten goede hoop hebben om middels onderhandelingen eerder te kunnen vertrekken. Sky Sports-verslaggever Slater reageert op het nieuws: "Ik geloof dat hier inderdaad iets in zit. Meerdere bepalende figuren die ik gesproken heb, hebben mij verteld dat er wat ontevredenheid heerst bij Adrian Newey en dat hij serieus aan het overwegen is om zijn tijd bij Red Bull Racing tot een einde te brengen", zo vertelt hij in Sky Sports News.

Red Bull weet van niks

Ondanks alle wilde geruchten, zou Red Bull volgens de journalist helemaal niks vernomen van Newey: "Ik kan vertellen dat ik via de officiële kanalen contact heb gehad met Red Bull zelf. Zij hebben mij verteld dat er geen enkele officiële communicatie vanuit Newey bekend is waarin hij zijn intenties om Red Bull te verlaten kenbaar heeft gemaakt", zo stelt Slater. Bovendien zou een vertrek contractueel gezien nog voor flinke kopzorgen kunnen zorgen: "Hij ligt tot het einde van 2025 vast bij Red Bull. Zoals ik het begrijp, moet hij nog een jaar gardening leave uitvoeren en wil Red Bull hem aan zijn contract houden. Dat betekent dat hij pas in 2027 voor een ander Formule 1-team kan werken", besluit hij.

