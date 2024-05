Newey vertrekt officieel bij Red Bull, Jos Verstappen bezorgd over toekomst van het team | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Hét grote nieuws van de donderdag was natuurlijk het officiële vertrek van Adrian Newey bij het team van Red Bull Racing. De Britse ingenieur trekt de deur in Milton Keynes na negentien jaar achter zich dicht en dat zorgt natuurlijk voor een gigantische schok door de Formule 1-paddock. Jos Verstappen is in ieder geval behoorlijk bezorgd over de hele situatie binnen de Oostenrijkse formatie en heeft zich laten horen. Daarnaast was het Viaplay dat met een speciale actie is gekomen om het behouden van de rechten in Nederland te vieren.

FIA komt met nieuwe regel om weinig auto's op de baan in natte training te voorkomen

De World Motor Sport Council van de FIA heeft een nieuwe regel in het sportief reglement van de Formule 1 goedgekeurd. Daarmee hoopt de internationale autosportbond meer actie op de baan te zien, wanneer het regent tijdens een trainingssessie. Tijdens de natte sprintkwalificatie in China waren er wel constant auto's op de baan. In die sessie werd natuurlijk de startgrid voor de Sprint bepaald. "Dat herinnert ons eraan dat we de plicht hebben om ervoor te zorgen dat er elke dag wel wat actie op de baan is. Op die manier respecteren we de fans, want die komen hier om plezier te hebben," vervolgde Domenicali. Lees hier het hele artikel over de nieuwe regel.

Viaplay viert nieuwe deal voor F1-uitzendrechten met speciale kortingsactie

Viaplay heeft haar handtekening gezet onder een contractverlenging met Formula One Management (FOM). Dat betekent dat de Scandinavische streamingsdienst de uitzendrechten voor de Formule 1 behoudt voor de komende jaren en dit wordt gevierd met een nieuwe kortingsactie. Normaal gesproken kost een abonnement bij Viaplay €15,99 per maand en dit stijgt aankomende 22 mei naar €17,99 per maand. Je kan nu echter ook nog een jaarabonnement afsluiten en deze kost €165,48, wat omgerekend per maand €13,79 is. Over een geheel jaar bespaar je dus maar liefst €48,40. Lees hier het hele artikel over de speciale actie van Viaplay.

BREAKING! Adrian Newey vertrekt officieel bij Red Bull Racing

De kogel is door de kerk: Adrian Newey trekt de deur bij Red Bull Racing na jarenlang trouwe dienst na dit seizoen achter zich dicht. De topontwerper wordt als het grote brein achter de wereldtitels van Max Verstappen gezien, maar besluit nu een stap terug te zetten. Newey blijft op de achtergrond werken aan het hypercar-project van Red Bull totdat dit is afgerond. Lees hier het hele artikel over de het vertrek van Adrian Newey.

Newey reageert op vertrek bij Red Bull na 2024: "Het is een grote eer geweest"

De kogel is door de kerk: Adrian Newey gaat na het seizoen 2024 afscheid nemen van Red Bull Racing, waar hij al bijna twintig jaar werkt. De ontwerper van de succesvolle auto's van Sebastian Vettel en Max Verstappen reageert zelf op zijn vertrek. “Al van jongs af aan wilde ik een ontwerper van snelle auto's worden. Mijn droom was om ingenieur te worden in de Formule 1, en ik heb het geluk gehad om die droom werkelijkheid te laten worden", zo begint zijn betoog. Lees hier het hele artikel over de eerste reactie van Adrian Newey.

Horner over vertrek Newey: "Zijn genialiteit heeft ons aan dertien titels geholpen"

Christian Horner heeft gereageerd op het nieuws dat Adrian Newey na dit seizoen afscheid gaat nemen van Red Bull Racing en niet meer onderdeel van het F1-team zal zijn. "Al onze grootste momenten van de afgelopen 20 jaar hebben plaatsgevonden met Adrian's hand aan de technische knoppen. Zijn visie en genialiteit hebben ons aan 13 titels geholpen in 20 seizoenen", zo klinken de eerste woorden van de Britse teambaas. Lees hier het hele artikel over de eerste reactie van Christian Horner.

Jos Verstappen maakt zich zorgen om Red Bull: "Het team dreigt uit elkaar te vallen"

Jos Verstappen maakt zich zorgen om de toekomst van Red Bull Racing. De vader van Max Verstappen ziet Adran Newey definitief vertrekken, terwijl er achter de schermen een machtsstrijd is. Jos Verstappen ziet dat het succesvolle team van Red Bull 'uit elkaar dreigt te vallen'. "Het team dreigt uiteen te vallen. Daar was ik eerder dit jaar al bang voor. Voor de interne rust is het belangrijk dat de sleutelfiguren aan boord blijven. Dat is nu niet het geval. Newey vertrekt en eerder dit jaar leek het er ook op dat Helmut weggestuurd zou worden. Voor de toekomst is dat niet goed.” Lees hier het hele artikel over de reactie van Jos Verstappen.

