Viaplay onthult kijkcijfers raceweekend Miami, Norris geen "beste vrienden" met Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

In het weekend waarin de Formule 1 even pauze neemt, kwam er toch weer een heleboel naar buiten. Zo onthult Helmut Marko dat hij in de laatste fase van Adrian Newey bij Red Bull Racing het vuur miste bij de ontwerper. Uitzendgemachtigde Viaplay onthult de kijkcijfers van het sprintweekend in Miami en Lando Norris benadrukt dat hij 'geen beste vrienden' is met Max Verstappen. Dit is de GPFans Recap van 12 mei.

Artikel gaat verder onder video

Marko bevestigt Ricciardo voor Imola maar sluit rijderswissel later dit jaar niet uit

Volgens Helmut Marko mag Daniel Ricciardo gewoon door bij VCARB en zal hij dus in ieder geval nog deelnemen aan de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna volgende week. Geruchten deden de ronde dat Liam Lawson vroeg of laat zou worden opgeroepen bij het zusterteam van Red Bull Racing. "Liams manager uit Nieuw-Zeeland was daar [in Miami], en blijkbaar heeft hij bepaalde dromen en die lekt hij dan aan de media, inclusief die van Nieuw-Zeeland. Niks hiervan is gepland in Imola", zo vertelde Marko bij Speedweek.com. De hele verklaring van Helmut Marko lezen? Klik hier!

Viaplay noteert uitstekende cijfers tijdens uitzenden sprintrace op het open Viaplay TV

Sinds kort hanteert Viaplay in de vorm van Viaplay TV een kanaal op het open net op de zender waar eerst SBS9 te zien was. Het uitzenden van Formule 1-sessies op het open kanaal lijkt in ieder geval een groot succes te zijn, zo blijkt uit cijfers van de sprintrace voor de Grand Prix van Miami. De kijkcijfers van Viaplay van het sprintweekend in Miami inkijken? Klik hier!

Marko zag 'heilige vuur' niet meer bij Newey: "Heel jammer"

Dr. Helmut Marko schrijft in zijn column voor Speedweek.com dat hij al een tijdje het 'heilige vuur' bij vertrekkend ontwerper Adrian Newey mist. De 65-jarige Newey kondigde vorige week zijn vertrek aan en hoewel Marko dat betreurt, verrast het hem niet. "Ik vind dit persoonlijk erg jammer", zo opent Marko. De analyse van Helmut Marko over het vertrek van Adrian Newey lezen? Klik hier!

Russell ziet wel wat in strikter kostenplafond: "Nu kan niemand inhaalslag maken op Red Bull"

Als het aan George Russell ligt, dan mag er wel wat veranderd worden aan de reglementen wat betreft het kostenplafond. Volgens hem zal het anders nog een aantal jaar duren voordat andere teams kunnen meestrijden met Red Bull Racing om de wereldkampioenschappen in de Formule 1. Russell ziet wel wat in het idee om het geld dat besteed mag worden, en de tijd die mag worden besteed in de windtunnel, omlaag te brengen. "Ik denk dat de veranderingen die we zien in de reglementen met het budgetplafond en met de windtunneltijd, het veld wel dichterbij elkaar brengt, maar moet het misschien niet nog wat strikter?" De hele beredenering van George Russell lezen? Klik hier!

Norris eerlijk over band met Verstappen: "We zijn geen beste vrienden"

Lando Norris is niet bang dat de verhoudingen tussen hem en Max Verstappen verstoord zullen raken, als het duo met elkaar zou knokken om de wereldtitel. Hoewel er veel respect over en weer is, onthult de enkelvoudig racewinnaar dat hij geen 'beste vrienden' met Verstappen is. Wel hoopt hij te zich te kunnen meten met de regerend wereldkampioen. De uitleg van Lando Norris lezen? Klik hier!

Gerelateerd