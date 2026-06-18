FIA erkent: Red Bull benadeeld met ADUO, Hamilton won door 'geheime ontdekking' | GPFans Recap
FIA erkent: Red Bull benadeeld met ADUO, Hamilton won door 'geheime ontdekking' | GPFans Recap
Hoewel er deze week niet wordt geracet, is er toch weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen artikelen van vandaag hebben we in deze GPFans Recap voor je op een rijtje gezet.
De Grand Prix in Barcelona zit erop en deze week leven we helaas toe naar een weekend zonder de koningsklasse, alvorens we richting Oostenrijk gaan om daar de volgende Europese race te gaan rijden. Ondertussen was er het nodige te doen om de inmiddels welbekende ADUO, blijkt Lewis Hamilton een nieuw trucje gevonden te hebben met de bandenslijtage en had Robert Doornbos wat minder leuk nieuws te melden.
Verstappen en Hadjar pranken hotelgasten in hilarische video: "Begin random te schreeuwen"
Red Bull Racing heeft een vermakelijke video op het YouTube-kanaal van het Formule 1-team geplaatst, waarbij Max Verstappen en teammaat Isack Hadjar hotelgasten voor de gek houden in het Seminole Hard Rock Hotel. In de video is te zien hoe Verstappen in een kamertje verderop live mee kan kijken bij de balie van het hotel. Het hele verhaal lezen over de grappen van Max Verstappen? Klik hier!
FIA erkent 'verkeerde inschatting': Red Bull het bokje omtrent ADUO-regeling
Volgens Nikolas Tombazis, de Single Seater Director van de FIA, is het huidige ADUO-reglement een noodzakelijk middel om motorfabrikanten in de Formule 1 competitief te houden. De regelgeving zorgt er momenteel voor dat Red Bull Racing geen updates aan de verbrandingsmotor mag doorvoeren, terwijl de concurrentie, waaronder Mercedes, wel extra ontwikkelingsruimte krijgt. De FIA-topman gaf tekst en uitleg over deze situatie in gesprek met het Spaanse medium SoyMotor. Het hele verhaal lezen over het verhaal van de FIA? Klik hier!
'Hamilton won GP Barcelona-Catalonië door ontdekking tijdens geheime testdag Ferrari'
Lewis Hamilton lijkt na een moeizaam debuutjaar bij Ferrari eindelijk zijn draai te hebben gevonden. De 41-jarige coureur deed tijdens een recente privétest op het circuit van de Italiaanse renstal een belangrijke ontdekking, waarbij hij een manier vond om de bandenslijtage beter onder controle te houden. Met dit vernieuwde inzicht heeft hij momenteel een streepje voor op teamgenoot Charles Leclerc en wist hij afgelopen weekend in Barcelona zijn 106e Grand Prix-zege te boeken. Het hele verhaal lezen over de geheime ontdekking van Ferrari? Klik hier!
'Verstappen landt in Engeland: Nederlander wederom op bezoek bij Red Bull-fabriek'
Max Verstappen is vandaag met zijn privévliegtuig geland in Engeland. De verwachting is dat de viervoudig wereldkampioen een bezoek zal brengen aan de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes. Deze opvallende trip vindt plaats te midden van een periode met wisselvallige prestaties op de baan en aanhoudende geruchten over de toekomst van de Nederlander bij de Oostenrijkse renstal. Het hele verhaal lezen over Max Verstappen zijn bezoek aan Engeland? Klik hier!
Doornbos plotseling aan het infuus: hartverwarmende brief zoontje helpt hem er bovenop
Robert Doornbos laat vanuit Dubai weten dat hij de afgelopen dagen kampte met fysieke tegenslag. De 44-jarige oud-coureur moest woensdag zelfs aan een infuus worden gelegd nadat zijn lichaam aangegeven had dat hij rust moest nemen. Inmiddels is de analist van Ziggo Sport weer aan de beterende hand, waarbij een ontroerend briefje van zijn zoontje Josh een grote rol speelde bij het herstel. Het hele verhaal lezen over het vervelende nieuws rond Robert Doornbos? Klik hier!
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