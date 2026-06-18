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Verstappen, Oostenrijk, 2023, red bull, f1, generic

Code geel in Spielberg: Oranje-legioen wacht tropisch weekend in Spielberg

Verstappen, Oostenrijk, 2023, red bull, f1, generic — Foto: © IMAGO

Code geel in Spielberg: Oranje-legioen wacht tropisch weekend in Spielberg

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Volgende week reist het Formule 1-circus af naar de Red Bull Ring voor de Grand Prix van Oostenrijk. Het evenement in Spielberg is traditiegetrouw een grote trekpleister voor de vele Nederlandse fans. Voor het aankomende raceweekend kunnen de aanwezige toeschouwers zich opmaken voor een warm weertype in de bergen.

De race in de Stiermarkse Alpen vormt de achtste ronde van het wereldkampioenschap. Max Verstappen geldt op het 4,318 kilometer lange circuit als de absolute recordhouder, met vier overwinningen in de Grand Prix van Oostenrijk en één zege tijdens de Grand Prix van Stiermarken. De meest recente winnaars op deze baan zijn George Russell en Lando Norris. In tegenstelling tot eerdere edities wordt er dit weekend geen sprintrace verreden, waardoor het traditionele format met drie vrije trainingen terugkeert. De kwalificatie staat zaterdagmiddag om 16:00 uur Nederlandse tijd op het programma, waarna de hoofdrace over 71 ronden op zondag om 15:00 uur van start gaat.

Wisselvallige weersverwachting?

In de aanloop naar het raceweekend is er in de regio Steiermark een code geel van kracht vanwege extreem hoge temperaturen. Hoewel het kwik waarden tegen de 30 graden Celsius aantikt, zorgt een hoge luchtvochtigheid voor een erg benauwd gevoel. Omdat het circuit in een bergachtig gebied ligt, is er in juni dagelijks een aanzienlijk risico op plotselinge onweersbuien en zware regenval in de namiddag. Bezoekers en teams moeten er dan ook rekening mee houden dat de actie op de baan op vrijdag en zaterdag mogelijk kortstondig onderbroken kan worden door neerslag. Tijdens de kwalificatie op zaterdag wordt een mix van zon en bewolking verwacht.

Zondag

Richting de racedag blijft het beeld hetzelfde met warme temperaturen tussen de 27 en 29 graden Celsius. Waar de eerdere dagen geteisterd kunnen worden door lokale buien, blijft de zondag voorlopig ook een risico qua regen. De weersverwachting voor de Grand Prix zelf is overwegend zonnig met een maximumtemperatuur van ongeveer 28 graden Celsius. Voor de vele afgereisde Nederlanders belooft het daarmee een warme, maar overwegend droge racedag te worden in Spielberg.

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