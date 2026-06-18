Van Hoepen onder de indruk van passie Verstappen: 'Zijn leven draait om racen'
Van Hoepen onder de indruk van passie Verstappen: 'Zijn leven draait om racen'
Formule 2-coureur Laurens van Hoepen heeft met veel bewondering gekeken naar de deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring. Volgens de twintigjarige Nederlander toont het uitstapje van de wereldkampioen aan hoe groot zijn passie voor de autosport werkelijk is.
Verstappen maakte in mei 2026 zijn officiële debuut in de befaamde endurance-race op de Nordschleife. Hij kwam daar in actie met een Mercedes-AMG GT3 onder de vlag van zijn eigen team, Verstappen Racing. Van Hoepen, die in het seizoen 2026 fulltime uitkomt voor de renstal van Trident in de opstapklasse richting de Formule 1, ziet dergelijke race-activiteiten naast een overvolle kalender als een ultiem bewijs van toewijding.
Leven draait om racen
Dat Verstappen hard kan rijden was al geen geheim, maar zijn inzet buiten de koningsklasse maakt indruk op zijn jongere landgenoot. "Natuurlijk, maar dat wisten we allemaal. Het is ongelofelijk goed", zo reageert Van Hoepen in een exclusief interview met GPFans op de prestaties van Verstappen in Duitsland. "Ook dat hij daar de tijd voor neemt en dat echt goed doet, in plaats van dat hij denkt dat hij al zoveel races heeft en even een weekendje vrij neemt. Dat laat zien hoe gepassioneerd hij is en hoe zijn leven om racen draait. Dat is wel echt cool."
Eigen bucketlist
De huidige nummer negen uit het Formule 2-kampioenschap koestert zelf vergelijkbare dromen voor de toekomst. "Ik vond het heel vet. Dat is ook iets dat ik ooit zou willen doen". Hiermee doelt de coureur van Trident op de prestigieuze langeafstandsracerij. Toch blijft de Formule 1 voorlopig de absolute prioriteit voor de coureur, die op 18 juni 2026 nog als vijfde over de streep kwam in de hoofdrace in Barcelona. "Het is echter eerst de stap om naar de Formule 1 te komen en het daar goed te doen. Ook wat tijd te hebben voor dit, zou wel echt heel goed zijn. Le Mans, Nürburgring en de Indy 500 zou ik ook wel vet vinden. Dat zijn races die echt op mijn bucketlist staan. Dat Max dat zo kon doen, dat was echt heel cool."
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