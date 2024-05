Sinds kort hanteert Viaplay in de vorm van Viaplay TV een kanaal op het open net op de zender waar eerst SBS9 te zien was. Het uitzenden van Formule 1-sessies op het open kanaal lijkt in ieder geval een groot succes te zijn, zo blijkt uit cijfers van de sprintrace voor de Grand Prix van Miami.

Viaplay TV is sinds enkele maanden een samenwerkingsverband tussen Talpa en de streamingdienst Viaplay. Viaplay TV zendt op dat open kanaal, dat sinds kort op de buis te zien is in plaats van het voormalige SBS9, verschillende sporten uit. Daarbij gaat het naast Engelse live voetbalwedstrijden uit de Premier League onder meer om registraties van de trainingen, kwalificaties en wedstrijden van de Formule 1-wedstrijden. Hoewel sommige van de sessies later nog in zijn geheel worden uitgezonden in plaats van live, was men er met de sprintrace voor Miami wel op het moment van rijden live bij.

Mooie cijfers

En dat blijkt succes gehad te hebben voor het Scandinavische bedrijf. CEO Roger Lodewick weet op Linkedin namelijk trots melding te maken van de cijfers die op 4 mei, de dag van de sprintrace, werden gedraaid. Daarbij was de zender drie keer in de top 25 van best bekeken zender te zien en de sprintrace trok maar liefst 1,4 miljoen kijkers naar Viaplay TV, met een gemiddelde van 1,1 miljoen kijkers naar de sprintrace in Miami. Daarbij wist men een marktaandeel van 35,3 op dat moment te noteren.

Grote slag

Het team van Viaplay wist overigens afgelopen maand een uitstekende slag te slaan wat betreft het uitzenden van de koningsklasse in Nederland. In meerdere landen wist de streamingdienst namelijk de rechten veilig te stellen voor de komende vijf jaar, waarmee publieksfavoriet Ziggo Sport dus afgetroefd werd en de rechten opnieuw voor langere periode in Scandinavisch bezit zijn.

