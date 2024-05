In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag vertelde Ralf Schumacher wat de enige optie is voor Max Verstappen als hij bij Red Bull Racing wil vertrekken, vertelde Zak Brown over waarom hij gelooft dat Verstappen in een andere auto geen wereldkampioen zou worden, bracht Richard Bradley naar buiten dat hij denkt dat Daniel Ricciardo en Logan Sargeant niet lang meer onderdeel van F1 zijn en had Adrian Newey een anekdote over Christian Horner. Dit is de GPFans Recap van 11 mei.

Britse coureur weet het zeker: 'Ricciardo en Sargeant niet op de grid in Imola'

Volgens Richard Bradley zullen er twee rijderswisselingen plaatsvinden voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. De Britse coureur denkt dat Daniel Ricciardo en Logan Sargeant niet genoeg hebben laten zien om hun zitjes te mogen behouden bij RB en Williams, respectievelijk. Meer lezen over de situatie bij Visa Cash App RB? Klik hier!

Newey deelt gênant moment bij Red Bull: 'Horner liet het zien bij de kerstborrel'

Het is inmiddels al een tijdje geleden dat Adrian Newey begin deze maand officieel zijn afscheid aankondigde bij Red Bull Racing. Toch is het duidelijk dat er, naast het serieuze werk, in het geval van Newey als hoofdontwerper en tevens chief technology officer, bij het Oostenrijkse F1-team soms ook tijd voor grappen en grollen. Meer lezen over het verhaal dat Newey over Horner te vertellen had? Klik hier!

'F1-film van Brad Pitt en Lewis Hamilton een van de duurste films ooit door tegenslagen'

De Formule 1-film van Brat Pitt en Lewis Hamilton zou een van de duurste films ooit zijn om te maken. Dat komt door verschillende tegenslagen. Volgens Puck is er al meer dan 300 miljoen dollar in het project gestoken en kan het prijskaartje nog gaan stijgen. Meer lezen over de aanstaande film en de kosten die erbij komen kijken? Klik hier!

Brown complimenteert 'speciale' Verstappen: 'Maar hij zou geen titel pakken zonder Red Bull'

Voor het eerst sinds de introductie van de nieuwe technische reglementen in 2022 weer eens een Grand Prix. Zak Brown, CEO van McLaren, wil het gat naar Red Bull Racing verder dichten en volgens hem vergt dat niet alleen een topcoureur, maar ook een topontwerper. Meer lezen over wat Zak Brown over Max Verstappen en Red Bull Racing te zeggen had? Klik hier!

Ralf Schumacher tipt Verstappen bij vertrek Red Bull: "Dat is zijn enige optie"

Ralf Schumache, oud F1-coureur en tegenwoordig analist, denkt dat Max Verstappen goed zou passen bij Mercedes als hij besluit om Red Bull Racing na veel succesvolle jaren te verlaten vanwege de onrust rondom het team. Of de Nederlander dit ook gaat doen, weet Schumacher nog niet. Meer lezen over wat Ralf Schumacher te vertellen heeft over de toekomst van Max Verstappen? Klik hier!

