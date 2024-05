In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd via geruchten bekend dat de F1 Grand Prix van Chicago vanaf 2026 wel eens realiteit kan gaan worden, maakte Max Verstappen bekend dat hij naast de Grand Prix van Emilia-Romagna nog een andere race gaat rijden komend weekend, ging Peter Windsor in op de situatie rondom Lewis Hamilton en George Russell bij Mercedes en gaat Haas op haar beurt nu ook Guenther Steiner voor de rechter dagen. Dit is de GPFans Recap van 13 mei.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen racet aankomend weekend niet alleen in F1 op Imola: 'Doe ook de 24 uur'

Na een weekend zonder Formule 1, komt de koningsklasse komend weekend weer in actie op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in Imola voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Max Verstappen laat weten dat dat echter niet de enige race is die hij zal doen. Meer lezen over wat Verstappen komend weekend voor bijzonder plan in petto heeft? Klik hier!

Haas ziet Steiner miljoenen verdienen met eigen boek en sleept ex-teambaas voor de rechter

Nadat Guenther Steiner een rechtszaak heeft aangespannen tegen Haas, heeft het team nu besloten hetzelfde te doen. Het Amerikaanse team heeft juridische stappen genomen tegen Guenther Steiner, de man uit Tirol die tot afgelopen januari nog de teambaas was van de Amerikaanse renstal. Haas beweert dat Steiner zonder toestemming zijn boek op de markt heeft gebracht. Meer lezen over het geschil tussen Guenther Steiner en Haas? Klik hier!

'F1 en Chicago tekenen contract, nieuwe Grand Prix voor 2026 wordt binnenkort aangekondigd'

De Formule 1 lijkt een vierde Grand Prix in de Verenigde Staten op het oog te hebben en wellicht ook te gaan krijgen. Chicago zou een deal hebben gesloten met de koningsklasse van de autosport voor een plekje op de kalender vanaf 2026, iets wat de komende weken bekendgemaakt zou worden. Meer lezen over de plannen en geruchten rondom de Grand Prix van Chicago en F1? Klik hier!

Windsor gaat in op onbehulpzaamheid Hamilton en Russell: "Nooit blij met hem geweest"

Peter Windsor is van mening dat Mercedes F1-teambaas Toto Wolff een fout heeft gemaakt door ooit Valtteri Bottas te vervangen door George Russell. Volgens de analist zijn Russell en Lewis Hamilton niet langer behulpzaam voor elkaar en dat zou de Zilverpijlen niet ten goede komen. Meer lezen over wat Windsor over Hamilton en Russell te zeggen heeft? Klik hier!

Waarom het nieuwe Concorde Agreement slecht kan uitpakken voor Red Bull en Andretti

Voor het F1-seizoen van 2026 moet een nieuw Concorde Agreement worden getekend door de tien huidige teams in de koningsklasse. Er kunnen echter afspraken gemaakt gaan worden die niet alleen ongunstig zijn voor Red Bull, maar ook voor Andretti-Cadillac. Meer lezen over wat dit kan betekenen voor de toekomst van Red Bull en Andretti in F1? Klik hier!

Gerelateerd