Het lijkt erop dat de Formule 1 een vierde Grand Prix in de Verenigde Staten zal krijgen. Chicago zou een deal hebben gesloten met de koningsklasse van de autosport voor een plekje op de kalender vanaf 2026.

Dit seizoen worden er een recordbrekende 24 wedstrijden verreden in de Formule 1. Stefano Domenicali, de CEO van het wereldkampioenschap, bevestigde vorige week in een meeting met investeerders van commercieel rechtenhouder Liberty Media dat dat het optimale aantal races is. Daarnaast zei de Italiaan dat hij verwacht de komende tijd nieuwe Grands Prix te kunnen aankondigen. Een stratencircuit in Madrid was al voor het seizoen van 2026 bevestigd, maar naar verluidt komt er nóg een stratencircuit bij. Chicago zou namelijk over twee jaar de gastheer worden van een vierde F1-race in de Verenigde Staten van Amerika.

Nachtrace in Windy City

GPFans kon afgelopen januari al melden dat de Formule 1 bij het United States Patent and Trademark Office vier handelsmerken had aangevraagd voor de Grand Prix van Chicago. Fastest Pitstop komt nu met het nieuws dat het plannen van het circuit nog steeds bezig is, en waarschijnlijk gaat het hier om de layout van de baan, maar dat een handtekening al wel is gezet en Chicago dus een plekje op de F1-kalender van 2026 heeft gekregen. Het zou gaan om een nachtrace die voor de Grand Prix van Canada wordt verreden, een logische plek op de kalender aangezien Montreal slechts 13 uur rijden is vanaf Chicago. De Windy City is zeker niet onbekend met de autosport. Sinds vorig jaar racet NASCAR daar al op een stratencircuit. Net buiten de stad ligt de Autobahn Country Club en er zijn tientallen IndyCar- en NASCAR-races gehouden op Chicagoland Speedway.

Aangezien Madrid en Chicago als nieuwe races erbij gaan komen en ze niet meer dan 24 races willen organiseren, is het nog maar de vraag welke huidige Grands Prix plaats zullen moeten maken. Voor België, China, Emilia-Romagna, Italië, Las Vegas, Monaco, Mexico-Stad en Nederland loopt het contract eind 2025 af.

