Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft bevestigd dat hij verwacht de komende jaren meerdere nieuwe Grands Prix aan te kunnen kondigen. Het lijkt er echter niet op dat de kalender gaat worden uitgebreid. Dat betekent dat een aantal wedstrijden die nu nog op het schema staan, plaats zullen moeten maken.

De koningsklasse van de autosport zal naar verluidt verschillende nieuwe markten ontdekken, en vooral buiten Europa. De kersverse Grand Prix van Madrid is al officieel voor het seizoen van 2026. Turkije zou dichtbij een terugkeer staan met het circuit van Istanbul Park en verder heeft China plannen voor een FIA Grade 1-circuit vlakbij Guangzhou in de Greater Bay Area, probeert Thailand de F1 te strikken met een stratencircuit in Bangkok, worden er gesprekken gevoerd met Incheon in Zuid-Korea en hoopt Japan op een tweede race in Osaka. Een Caribische Grand Prix in de Colombiaanse stad Barranquilla is ook niet uitgesloten. Daarnaast werd er nog geprobeerd om een wedstrijd te organiseren op het Zuid-Afrikaanse circuit Kyalami.

24 races optimaal aantal

"Er blijft enorm veel interesse voor en vraag naar onze races over de hele wereld," vertelde Domenicali tegenover investeerders van Liberty Media na de bekendmaking van de Q1-cijfers, geciteerd door Speedcafe. "Onze focus ligt op het behouden van de juiste strategische balans van lokale mogelijkheden, terwijl we er aan de andere kant duidelijk over zijn dat we momenteel geloven dat een kalender van 24 races het optimale aantal evenementen is. We zien alles omhoog gaan wat betreft de kwaliteit van de evenementen, en economisch gezien niet alleen voor de promoters maar ook voor ons, vanwege de grote vraag naar ons product en vanwege de standaard die we vragen in de samenwerkingen met onze promoters."

Balans tussen verschillende continenten

"Het andere punt is de balans tussen verschillende continenten die om de verschillende Grands Prix vragen," vervolgde de Italiaan. "Ik zou zeggen in de komende jaren, wat ik verwacht te zien, is dat we een aantal nieuwe locaties gaan aankondigen die heel aantrekkelijk kunnen zijn voor het groeien van Formule 1 als een business." Een aantal landen hebben door middel van contractverlengingen een toekomst in de Formule 1 weten te verzekeren. Zo staan Australië, Bahrein en Groot-Brittannië tenminste nog tien jaar op de kalender. Voor een boel circuits die populair zijn onder de fans, is de toekomst een stuk onzekerder. Imola, Monaco, Monza, Spa-Francorchamps en ook Zandvoort hebben nog geen plekje op de kalender van 2026. Geruchten doen de ronde dat Spa-Francorchamps en Zandvoort elkaar jaarlijks zouden kunnen afwisselen om toch een van beiden steeds ieder seizoen op de kalender te houden, terwijl het ook ruimte creëert voor andere Grands Prix.

