F1 heeft deze maand de Grand Prix van Madrid toegevoegd aan de kalender van 2026, maar lijkt nog niet klaar te zijn met uitbreiden. De Verenigde Staten mag wellicht hopen op een vierde race in de koningsklasse.

Volgens de site waar de 'trademarks' op te vinden zijn, uspto.report, heeft de Formule 1 bij het United States Patent and Trademark Office vier handelsmerken aangevraagd voor de Grand Prix van Chicago. Het kan zijn dat F1 de race, die waarschijnlijk in de straten van Chicago verreden gaat worden, als vierde race in de Verenigde Staten toe gaat voegen aan de kalender. Het kan echter ook dat Chicago de opvolger wordt van Circuit of the Americas en de Grand Prix van de Verenigde Staten gaat organiseren. Het contract van dit circuit loopt nog tot eind 2026.

Chicago de derde of vierde race in de VS?

De Formule 1 heeft vier handelsmerken aangevraagd: Grand Prix of Chicago, Formula 1 Grand Prix of Chicago, Chicago Grand Prix en Formula 1 Chicago Grand Prix. Daar wordt dus twee keer de Formule 1 in verwerkt, wat een flinke aanwijzing is dat er plannen zijn voor een race in Chicago. Hiermee zou het, na de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin en de nieuwe races (Grand Prix van Miami en Las Vegas) de vierde race in het land kunnen zijn. Formule 1 heeft het in het verleden ook namelijk op deze manier aangepakt met de race in Las Vegas.

Madrid en Barcelona

Mocht de race al zo vroeg als 2026 al op de kalender staan, dan komt de race in Chicago in dezelfde situatie terecht als Madrid. Barcelona heeft, net zoals de race in Austin, namelijk nog contract tot eind 2026. Op papier lijkt het dan ook logischer te zijn dat de race in Chicago, als deze race er komt, vanaf 2027 of 2028 op de kalender staat. F1 heeft met Madrid echter al bewezen dat het geen problemen heeft om een tweede race in hetzelfde land af te werken. Het verschil is natuurlijk wel dat de Grand Prix van Miami (contract tot eind 2031) en Las Vegas (contract tot eind 2025, maar krijgt support tot eind 2033) al op de kalender staan. Dan zouden er in 2026 dus vier races in de Verenigde Staten verreden worden. De vraag is of F1 dit wil.