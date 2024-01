De coureurs die meedoen aan de 24 uur van Daytona hebben inmiddels (om 11:00 uur) nog 8,5 uur te gaan, met vier Nederlanders die nog volop meedoen in de eerste race van het IMSA-seizoen. De stand van zaken richting de laatste acht uur van de race.

De race bestaat, naast het algemeen klassement, uit vier categorieën: GTP (Grand Touring Prototype), Le Mans Prototype 2 (LMP2) en GTD (GT Daytona), die dan weer bestaat uit GTD Pro en GTD. Vijf Nederlanders begonnen aan de race. Renger van der Zande begon in de GTP-klasse vanaf P2. De overige Nederlanders begonnen wat verder naar achteren: P9 (Van der Helm, GTP), P26 (Larry Ten Voorde, GTD), P43 (Nicky Catsburg, GTD Pro) en P52 (Indy Dontje, GTD). In de LMP2, waar geen Nederlanders actief in zijn, begon Ben Keating als eerste, terwijl in de GTD en GTD Pro Parker Thompson en Seb Priaulx respectievelijk vanaf pole begonnen in hun categorie.

Stand van zaken om 11:00

Voor Van der Zande, de grootste Nederlandse kanshebber op de eindzege, verliep de race niet al te soepel. De Nederlander reed lang op P2 in de GTP en in het algemeen klassement. Voor van der Zande kwam de race met nog iets minder dan elf uur te gaan echter ten einde, omdat zijn auto ermee besloot te stoppen. Daardoor was het einde race voor het team van Van der Zande. In de GTP-klasse, en ook in het algemeen klassement, gaat de #31-auto van Pipo Derani, Tom Blomqvist en Jak Aitken aan de leiding. Van der Helm reed in de #85-auto op de zesde plaats. In de LMP2-klasse was het de #18-auto van Christian Rasmussen, Connor Zilisch, Dwight Merriman en Ryan Dalziel die aan de leiding reed.

In de GTD Pro reed met nog iets minder dan negen uur te gaan de #4-auto van Catsburg op de vierde plaats, met de #3-auto van Daniel Juncadella, Alexander Sims en Antonio Garcia die op P1 reed. De Nederlander reed op 23 seconden achterstand en maakt met zijn team dus nog een kleine kans op de eindzege in de GTD Pro-klasse. In de GTD-klasse was het de #57-auto van Nederlander Dontje die op P1 reed en op de concurrentie een aardige voorsprong heeft, terwijl Ten Voorde verder naar achteren pas te vinden is. Twee Nederlanders maken dus nog kans op de zege in hun categorie: Catsburg en Dontje.