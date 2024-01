Dontje zorgt voor Nederlands succes tijdens 24 uur Daytona, Nasr en Porsche winnen

De 24 uur van Daytona, de eerste race van het IMSA-seizoen, is gewonnen door de #7-auto (Porsche) van Felipe Nasr, Matt Campbell, Dane Cameron en Josef Newgarden. Na een spannende slotfase versloegen ze de #31-auto (Cadillac) van Tom Blomqvist, Pipo Derani en Jack Aitken. Indy Dontje zorgde voor Nederlands succes in de GTD-klasse.

In de slotfase van een spannende en spectaculaire editie van de 24 uur van Daytona ging het bij de GTP en voor het algemeen klassement alleen nog tussen Nasr (#7) en Blomqvist (#31), waarbij Nasr uiteindelijk nipt aan het langste eind zou trekken. Tijmen van der Helm werd uiteindelijk zesde in de snelste klasse van IMSA, terwijl Renger van der Zande met nog iets minder dan elf uur te gaan al uitgevallen was en de race dus niet kon afmaken. Bij de LMP2-klasse waren het Christian Rasmussen, Dwight Merriman, Connor Zilisch en Ryan Dalzier (auto #18) die met de zege aan de haal gingen.

GTD en GTD-Pro

In de GTD-Pro deed Nicky Catsburg een tijdje mee voor het podium, maar viel hij tijdens de laatste uren dankzij problemen weg in het klassement. De #62-auto van James Calado, Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon en Daniel Serra domineerde de categorie en won met meer dan twintig seconden verschil. In de GTD was er wel Nederlands succes. Auto #57 van Indy Dontje won in deze categorie na een tevens spannende slotfase. Hij deed dit met Philip Ellis, Daniel Morad en Russell Ward. Het is de tweede keer dat Dontje in Daytona wint en een Rolex mee naar huis mag nemen. Larry Ten Voorde kwam met zijn team (auto #86) niet in de buurt van een podiumplek en eindigde op twaalf rondjes van Dontje.