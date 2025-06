De 24 uur op de Nürburgring staat dit weekend op het programma en vandaag was dag twee van de kwalificatie. Tijdens Top Qualifying (Q4) van die kwalificatie zagen we een stevige crash.

De 24 uur van de Nürburgring is onderdeel van de Intercontinental GT Challenge en wordt al sinds 1970 gehouden. In het verleden wonnen onder meer Niki Lauda en Bernd Mayländer (bekend als coureur safety car in F1) de enduracerace. Ook Nederlanders waren succesvol in deze race, zoals Duncan Huisman (2005), Jeroen Bleekemolen (2013), Nick Catsburg (2020 en 2023) en Robin Frijns (2022). Ook dit jaar doen er Nederlanders mee, waaronder bekende namen als Loek Hartog, Morris Schuring en Rudy van Buren.

Artikel gaat verder onder video

Stevige crash tijdens kwalificatie

Op beelden op social media is te zien dat het een vrij stevige crash is waar Laurens Vanthoor vrijdag bij betrokken was. De Belg werd tijdens de 24 uur van Le Mans nog tweede met Matt Campbell en Kevin Estre, maar kent hier namens het Duitse Scherer Sport PHX geen lekkere start van het weekend van de 24 uur van de Nürburgring. De beelden zelf zijn langzamer gemaakt, dus de impact is stevig geweest. De race zelf gaat zaterdag om 16:00 uur van start en is zondag om 16:00 uur klaar. De auto van Vanthoor, die in de Porsche rijdt met Ricardo Feller, Patric Niederhauser, Patrick Pilet, zal niet meedoen aan deze race vanwege de schade aan het chassis.

Gerelateerd