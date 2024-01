Het jaar 2024 is voor Renger van der Zande tijdens de 24 uur van Daytona niet begonnen zoals hij had gehoopt. De Nederlander viel met nog iets minder dan elf uur te gaan uit en baalt daar enorm van.

Van der Zande, die dit jaar weer actief is in IMSA, kwalificeerde zich afgelopen weekend als tweede voor de race in Daytona. De eerste twaalf uur van de race verliepen aardig voor de Nederlander, want hij reed op P2 in zowel de GTP-klasse als in het algemeen klassement. Met nog iets meer dan 10,5 uur te gaan begaf de auto van Van der Zande het echter terwijl hij in de auto zat. Zo was het einde race voor de Nederlander, die daarmee het seizoen niet begint zoals hij gehoopt had.

Van der Zande reageert

Ziggo Sport sprak met Van der Zande na zijn uitvalbeurt. ''Het ging heel goed, maar het duurde maar vijf rondjes, want toen stopte de auto ermee. Ze zijn nu aan het kijken wat het is, maar het is klote. Je krijgt niet zo vaak een kans met zo’n auto en we deden gewoon mee voor de overwinning. Ik was gewoon naar voren gereden met nog twaalf uur te gaan, dus allemaal prima. Geen haast. Deze race wordt beslist in de laatste paar uur, dus dan moet je er staan, maar we waren erg competitief. Ik denk dat de andere Cadillac echt een goede kans heeft om te winnen en ik heb het idee dat de rest van het veld een beetje aan het kloten is.’’