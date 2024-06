In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere groot nieuws vanuit de FIA. Het motorsportorgaan heeft een eerste impressie gegeven van hoe de Formule 1-auto's er vanaf 2026 uit zullen gaan zien, en wat de grootste veranderingen zullen gaan zijn met de intrede van de nieuwe reglementen. Verder heeft Red Bull-topman Helmut Marko op laten tekenen dat er intern binnen het team een wapenstilstand is gesloten om de rust weder te laten keren, en heeft Sergio Pérez uit de doeken gedaan dat hij voor zijn contractverlenging bij Red Bull Racing met andere teams sprak. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

FIA geeft eerste impressie 2026-reglementen

De FIA heeft op donderdag de eerste conceptbeelden naar buiten gebracht, van de auto waarmee vanaf 2026 gaat worden gereden in de Formule 1. Dat jaar wordt er een nieuwe set motorische reglementen geïntroduceerd, waardoor de pikorde binnen de sport mogelijk op de schop gaat. De teams zullen weer vanaf nul moeten beginnen met het ontwikkelen van de krachtbronnen, en krijgen in die zin dus een blanco vel papier om als sterkste uit de bus te komen. Ook zullen de nieuwe auto's aanzienlijk lichter, korter en smaller zijn. Meer lezen over de 2026-reglementen? Klik hier.

Power button, X-mode en Z-mode

Bij die nieuwe reglementen komen een aantal interessante begrippen kijken. Zo is het DRS-systeem straks verleden tijd, en kunnen de coureurs straks bij het inhalen gebruik maken van de power button, X-mode en Z-mode. De power boost button, oftewel de manual override mode, geeft Formule 1-coureurs straks korte tijd toegang tot extra vermogen vanuit de batterij, terwijl de X-mode de rijders in staat stelt een hogere topsnelheid op het rechte stuk te behalen, door een flap in de achter- én voorvleugel te openen. De Z-mode helpt de coureurs vervolgens zo snel mogelijk door de bochten. Meer lezen over de nieuwe speeltjes van de coureurs? Klik hier.

Marko over onrust bij Red Bull: "Hebben een wapenstilstand gesloten"

Volgens Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, is het zo dat de twee kampen die op de achtergrond zouden strijden om de macht binnen het team, een 'wapenstilstand' hebben gesloten. Tegenover de Kronen Zeitung zegt Marko dat het voor nu achter de schermen even rustig zal blijven bij Red Bull. "We hebben een wapenstilstand gesloten." Dat er onenigheid was over de situatie achter de schermen, lijkt Marko dus niet te willen verbloemen. Door deze geruchten is onder meer Adrian Newey eind 2024 definitief weg bij Red Bull en zijn de geruchten over de toekomst van Max Verstappen, en een mogelijke transfer naar Mercedes in 2025 of 2026, toegenomen. Meer lezen over de wapenstilstand van Helmut Marko? Klik hier.

Pérez sprak met ander team voor verlenging bij Red Bull

Sergio Pérez vertelt dat hij gesprekken heeft gevoerd met andere teams voordat hij zijn handtekening zette onder een nieuwe tweejarige deal bij Red Bull Racing, maar dat hij zijn carrière bij de Oostenrijkse grootmacht af wil sluiten. Je praat altijd met andere teams, want er zijn andere opties, maar ik wil mijn carrière bij Red Bull eindigen. Ze hebben veel bijgedragen aan mijn carrière, dus ik zal tot mijn laatste ronde alles blijven geven." De volledige reactie van Sergio Pérez lezen? Klik hier.

