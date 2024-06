Verstappen reageert op contractverlenging Pérez, Doohan mag instappen bij Alpine | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

In aanloop naar de F1 Grand Prix van Canada staan Red Bull Racing en Alpine centraal. Sergio Pérez heeft namelijk een contractverlenging getekend bij Red Bull eerder deze week. De Mexicaan ging er vandaag dieper op in en ook ploegmaat Max Verstappen reageerde op het nieuws. Aan de andere kant van de paddock hebben we Alpine waar juist bekend is gemaakt dat Esteban Ocon volgend jaar niet bij het Franse team zal terugkeren. Vandaag kondigde Alpine ook aan dat Jack Doohan hem zal vervangen voor een vrije training in Montreal. Er kwam verder meer nieuws uit over de situatie rondom de mogelijke schorsing van Ocon en waarom deze uiteindelijk toch niet doorging. Ondertussen zou Hyundai plannen aan het schetsen zijn voor een deelname in de koningsklasse en weet een Britse commentator waar Carlos Sainz terecht zal komen.

'Juridisch advies vanuit Alpine hield plannen van teambaas Famin tegen om Ocon te schorsen'

Esteban Ocon liep na de F1 Grand Prix van Monaco kans geschorst te worden na zijn crash met teamgenoot Pierre Gasly. Als het puur aan Bruno Famin lag, dan zou Ocon aankomend weekend niet in de auto zitten. Het is het juridisch team van Alpine geweest dat de plannen van de teambaas heeft tegengehouden, zo wist L'Equipe te melden. Ze adviseerden Famin om niet door te gaan met het aan de kant schuiven van zijn coureur om een zaak bij de Contract Recognition Board - waar Alpine in 2022 ook bij betrokken was in de strijd met McLaren om de diensten van Oscar Piastri - of een volledige rechtszaak te vermijden. Alpine was bang dat Ocon in Montreal zou op komen dagen met een deurwaarder. Lees hier het hele artikel over de situatie bij het Alpine F1 Team.

Croft over toekomst Sainz: 'Hand op het hart: ik denk dat hij naar Williams gaat'

Met het vullen van het zitje bij Red Bull Racing door het verlengen van Sergio Pérez, is er weer een mogelijkheid op een stoeltje bij een topteam weggevallen voor Carlos Sainz. De tijd begint te dringen voor de Spaanse coureur en de stoeltjes raken langzaam maar zeker op. In de Sky Sports F1-podcast wordt de situatie van Sainz onder de loep genomen en Croft denkt te weten waar de toekomst ligt van de Spanjaard: "James Vowles is een zeer inspirerend persoon. Hij heeft een strategie, weet dat er van de ene op de andere dag niet zomaar iets gebeurt en weet een droom te verkopen. Hij heeft een droom verkocht aan Alex Albon, die een hoop vertrouwen heeft in de krachtbron voor 2026. Kan hij Sainz ook krijgen? Het antwoord daarop is: 'Ja, dat kan hij'," zo stelt de commentator over het team van Williams. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Carlo Sainz.

Pérez in de wolken richting Canada: "Ongelofelijk om zulk vertrouwen van het team te krijgen"

Sergio Pérez wist deze week een contractverlenging bij het team van Red Bull Racing te versieren en daarmee pakte de Mexicaan een welkome opsteker mee richting de Grand Prix van Canada. De ervaren rijder blikt vooruit op de volgende race na zijn heugelijke nieuws deze week. "Ik ben blij dat ik naar Canada ga met de gedachte dat ik bij Red Bull Racing blijft. Het voelt ongelofelijk om zulk vertrouwen van het team te krijgen en door mag tot en met 2026. Ik ben ontzettend dankbaar voor al het vertrouwen dat het team in mij heeft. Ik weet dat we een hoop werk te doen hebben in de komende seizoen en - nog belangrijker - op de korte termijn." Pérez wil ervoor zorgen dat zijn RB20 weer beter voor de dag gaat komen op de zaterdagen en de zondagen. Lees hier het hele artikel over Sergio Pérez die focust op Canada na zijn contractverlenging.

'Hyundai geïnteresseerd in deelname F1 en stelt overkopen van huidig team als doel'

Hyundai zou geïnteresseerd zijn in het deelnemen aan de Formule 1. De Zuid-Koreaanse autogigant heeft volgens F1-journalist Joe Saward het doel om een huidig team over te kopen. Het zou daarmee het model van Audi volgen, het Duitse merk dat Kick Sauber vanaf 2026 overneemt en daarvan de motorleverancier wordt. Hyundai lijkt niet van plan te zijn om hetzelfde pad als Andretti te nemen, de Amerikaanse renstal dat koste wat het kost een elfde team op de grid wil worden. Hyundai Motorsport heeft alleen nog het probleem dat er momenteel geen Formule 1-teams zijn die publiekelijk hebben laten weten te koop te zijn, echter voor een goede prijs is alles mogelijk. Lees hier het hele artikel over de mogelijke plannen van Hyundai in de Formule 1.

Doohan vervangt na dit seizoen vertrekkende Ocon tijdens VT1 Grand Prix van Canada

Het team van Alpine heeft er na het aangekondigde vertrek van Esteban Ocon na dit seizoen geen gras over laten groeien. De Franse renstal posteert Jack Doohan, de mogelijke opvolger van de Fransman volgend seizoen, in de bolide van Ocon voor VT1 tijdens de Grand Prix van Canada. Op de website van Alpine geeft het team tekst en uitleg: "We hebben voor Canada besloten om onze eerste verplichte jonge coureur in VT1 in te zetten. Jack Doohan neemt plaats in de auto van Esteban, waarmee hij de kans krijgt om achter het stuur van de A524 te stappen. Met het geweldige werk dat Jack in de simulator heeft gedaan tijdens recente races, kunnen we rekenen op zijn geweldige feedback in Montreal," zo leest de verklaring van de Franse formatie. Lees hier het hele artikel over Jack Doohan tijdens de F1 Grand Prix van Canada.

Verstappen reageert op Pérez-verlenging: "Geweldig nieuws dat Checo heeft bijgetekend"

Het komende weekend staat de Grand Prix van Canada voor de deur en het team van Red Bull Racing hoopt terug te slaan na de zeperd in Monaco. Max Verstappen blikt vooruit op de aanstaande race en heeft mooie woorden over voor Sergio Pérez die op dinsdag zijn contract bij het team verlengde. "Het is geweldig nieuws dat Checo bij heeft getekend tot en met 2026 en ik ben blij dat we onze succesvolle samenwerking van de afgelopen twee jaar voort kunnen zetten. We hebben vorig seizoen een recordbrekend jaar neergezet en het team is ontzettend sterk. Ik kijk ernaar uit om voort te borduren op dit succes in de komende twee jaar," vertelde de drievoudig wereldkampioen. Lees hier het hele artikel over de reactie van Max Verstappen op de contractverlenging van Sergio Pérez.

