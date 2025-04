Herbert hekelt 'onprofessionele en respectloze' Verstappen, FIA beslist over V10-motoren | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De nasleep van de veelbewogen Grand Prix van Saoedi-Arabië heeft een hoop opgeleverd om na te bespreken en met name het moment tussen Max Verstappen en Oscar Piastri en de daaropvolgende straf heeft een hoop stof tot nadenken gegeven. Johnny Herbert heeft zich meermaals daarover uitgelaten en noemt Verstappen onder meer 'onprofessioneel en respectloos'. Ook was er vanuit de FIA het nodige te melden: zo weten we namelijk dat de zo populaire V10-motore niet zullen terugkeren naar de koningsklasse.

'Verstappen lijkt er niet meer van te houden om een F1-coureur te zijn'

Max Verstappen heeft er dit seizoen duidelijk voor gekozen minder open te zijn tijdens interviews en vooral vragen over zijn auto en Red Bull Racing te beantwoorden. Toch is er meer aan de hand dan op de voorgrond het geval lijkt. "Alle vragen over teamwissels of sabbaticals moeten ook worden gezien in de context van Verstappen die een beetje gedesillusioneerd lijkt te zijn door de laatste maatregelen van de FIA tegen schelden en de beerput van sociale media", zo wordt er onder meer geschreven. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen.

Albers weet het zeker: 'Brown en Wolff delen informatie over Verstappen''

Christijan Albers heeft in de Formule 1-podcast van De Telegraaf zijn licht laten schijnen over de relatie tussen Zak Brown, CEO van McLaren, en Mercedes-teambaas Toto Wolff, die gezamenlijke interesse hebben in Max Verstappen nu het bij Red Bull Racing allemaal niet meer vanzelf gaat. Albers denkt dat de McLaren-CEO en de teambaas van Mercedes elkaar goed weten te vinden en achter de schermen samenwerken. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Christijan Albers.

F1 gaat door met motorreglementen voor 2026, terugkeer naar V10 definitief van tafel

De F1 Commissie heeft de deur definitief dichtgegooid voor een terugkeer van de iconische V10-motoren in 2026. De motorreglementen die in 2022 werden vastgesteld, blijven ongewijzigd. Dit hebben de F1 Commissie en de FIA besloten. Het plan om de iconische V10-motoren terug te brengen, is hiermee voor 2026 in ieder geval definitief van tafel. Wel kunnen de reglementen voor 2026 nog aangepast gaan worden. Lees hier het hele artikel met de beslissingen vanuit de FIA.

Herbert hekelt gedrag Verstappen in Djedda: "Onprofessioneel en respectloos"

Max Verstappen verscheen zondag met een lang gezicht bij de media en op het podium nadat hij eerder die avond een straf van vijf seconden kreeg wegens zijn incident met Oscar Piastri. Johnny Herbert is totaal niet te spreken over de acties van de Nederlander en noemt hem onder meer 'onprofessioneel'. "Ik zag Max Verstappen champagne drinken op het podium en hij was niet echt aan het juichen met Oscar of Charles. Dat ziet er erg onprofessioneel en respectloos uit bij een viervoudig wereldkampioen", zo zegt hij onder meer. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Johnny Herbert.

Herbert vindt vijf seconden voor Verstappen nog mild: "Tien seconden tijdstraf"

Max Verstappen kreeg afgelopen weekend een straf van vijf seconden na een moment met Oscar Piastri, iets waar de Nederlander allesbehalve tevreden mee was. Volgens Johnny Herbert moet Verstappen echter in zijn handjes knijpen dat hij slechts vijf seconden aan zijn broek kreeg. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Johnny Herbert.

