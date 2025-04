Max Verstappen verscheen zondag met een lang gezicht bij de media en op het podium nadat hij eerder die avond een straf van vijf seconden kreeg wegens zijn incident met Oscar Piastri. Johnny Herbert is totaal niet te spreken over de acties van de Nederlander en noemt hem onder meer 'onprofessioneel'.

De straf voor de Nederlander volgde na een incident met Oscar Piastri tijdens de race in Saoedi-Arabië. Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij de chicane afsneed en zijn positie behield, nadat hij een moeizame start had en Piastri de kans gaf om aan de binnenkant te duiken. Hoewel er even gespeculeerd werd over een mogelijk beroep, heeft Red Bull nu besloten om de zaak niet verder te betwisten. Vlak na afloop van de race was Verstappen echter allerminst te spreken over de tijdstraf die hij kreeg.

Artikel gaat verder onder video

Onprofessioneel

We zagen hoe de Limburger met een lang gezicht op het podium verscheen en later besloot om in de media amper wat te zeggen na afloop van de rit op het Jeddah Corniche Circuit. Herbert, die eerder nog als stewards bij de wedstrijdleiding fungeerde, is niet te spreken over het gedrag van Verstappen: "Ik zag Max Verstappen champagne drinken op het podium en hij was niet echt aan het juichen met Oscar of Charles. Dat ziet er erg onprofessioneel en disrespectvol uit bij een viervoudig wereldkampioen. Soms moet je gewoon een goede verliezer zijn", zo stelt Herbert tegenover Beste Online Casino Nederland.

Horner

Herbert vervolgt: "Ik snap niet hoe mensen kunnen beweren dat het een onterechte straf was. De mensen die ertegenin gaan, hebben waarschijnlijk nog nooit in een raceauto gezeten en al helemaal niet in een Formule 1-wagen, dus ze begrijpen er helemaal niks van. Ik noem Christian Horner hier ook bij. Ik weet dat hij de teambaas is en probeert te doen wat het beste is voor Red Bull, maar soms moet je gewoon toegeven dat je fout zat en de plek teruggeven. De meeste coureurs weten heel goed wanneer ze de plek terug moeten geven."

Meer Verstappen-nieuws

Albers weet het zeker: 'Brown en Wolff delen informatie over Verstappen''

'Verstappen lijkt er niet meer van te houden om een F1-coureur te zijn'

Verstappen legt Red Bull-problemen uit: "Uiteindelijk blijf je dan in hetzelfde hangen"

Red Bull ziet af van "right of review" en accepteert straf voor Verstappen

Albers lovend over reactie Verstappen na straf: 'Typisch het karakter van Max'

Gerelateerd