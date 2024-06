Het team van Alpine heeft er na het aangekondigde vertrek van Esteban Ocon na dit seizoen geen gras over laten groeien. De Franse renstal posteert Jack Doohan, de mogelijke opvolger van de Fransman volgend seizoen, in de bolide van Ocon voor VT1 tijdens de Grand Prix van Canada.

Tijdens de Grand Prix van Monaco kwam Ocon weer eens onder vuur te liggen nadat hij een bijzondere manoeuvre uithaalde op Pierre Gasly, terwijl allebei de teamgenoten in de punten reden. Het kwam Ocon op veel kritiek en negativiteit te staan en de voormalig Force India-coureur sloeg terug op social media met een uitgebreid statement, waarin hij liet weten niet gediend te zijn van alle online haat die hij te verwerken kreeg. Vervolgens liet Ocon weten uit te kijken naar de rest van het jaar, waarin hij zijn beste beentje voor wil zetten voor Alpine.

VT1 voor Doohan

Daarmee werd er een einde gemaakt aan het gerucht dat Ocon gestraft zou worden door het team met een schorsing in Canada. De geruchten over de verdere toekomst van Ocon - beschikkend over en aflopend contract na 2024 - bleven echter doorgaan en op maandag greep de Franse renstal in: Ocon vertrekt na dit seizoen bij het team van Alpine. In Canada is hij wel gewoon van de partij, al schakelt Alpine wel alvast door richting volgend seizoen. Het team maakt namelijk bekend dat de 21-jarige Doohan tijdens de eerste vrije training in Montreal van komend weekend de gelegenheid krijgt om zijn kunsten te vertonen in de wagen van Ocon.

Team geeft uitleg

Op de website van Alpine geeft het team tekst en uitleg: "We hebben voor Canada besloten om onze eerste verplichte jonge coureur in VT1 in te zetten. Jack Doohan neemt plaats in de auto van Esteban, waarmee hij de kans krijgt om achter het stuur van de A524 te stappen. Met het geweldige werk dat Jack in de simulator heeft gedaan tijdens recente races, kunnen we rekenen op zijn geweldige feedback in Montreal", zo leest de verklaring van de Franse formatie.

