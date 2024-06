Sergio Pérez wist deze week een contractverlenging bij het team van Red Bull Racing te versieren en daarmee pakte de Mexicaan een welkome opsteker mee richting de Grand Prix van Canada. De ervaren rijder blikt vooruit op de volgende race na zijn heugelijke nieuws deze week.

Het leek er al een aantal dagen aan te komen, maar nu is het daadwerkelijk een feit: Pérez verlengt zijn contract bij het team van Red Bull en zit ook volgend seizoen weer naast Verstappen. Het verlengen van de Mexicaanse coureur is niet geheel onomstreden. Sommige Red Bull-fans vinden dat de man uit Guadalajara simpelweg niet het gewenste niveau heeft om bij een topteam als Red Bull te rijden en men vreest dat men de handen vol krijgt met het binnenhalen van de constructeurskampioenschappen, zeker nu Ferrari en McLaren een puike inhaalslag weten te maken.

Artikel gaat verder onder video

Dankbaar voor vertrouwen

Toch blijft de teamgenoot van Verstappen ook de komende jaren actief in Milton Keynes en daarmee heeft hij een welkome opsteker te pakken na een aantal mindere races. Pérez reageer in aanloop naar de negende Grand Prix van het seizoen: "Ik ben blij dat ik naar Canada ga met de gedachte dat ik bij Red Bull Racing blijft. Het voelt ongelofelijk om zulk vertrouwen van het team te krijgen en door mag tot en met 2026. Ik ben ontzettend dankbaar voor al het vertrouwen dat het team in mij heeft. Ik weet dat we een hoop werk te doen hebben in de komende seizoen en - nog belangrijker - op de korte termijn."

Monaco was een ramp

De Mexicaanse coureur vervolgt: "We moeten terug naar de standaard die we wisten neer te zetten voor Imola en ervoor zorgen dat de auto beter voor de dag komt op zowel de zaterdagen als de zondagen. De race in Monaco was een ramp omdat we ons op een verkeerde plek bevonden door de zwakke kwalificatie. Dat probleem moeten we zien op te lossen voor Montreal. Het team en ik willen vooraan de grid beginnen richting raceday en het doel is om ons leven een stuk gemakkelijker te maken richting aankomend weekend."

Gerelateerd