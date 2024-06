Met het vullen van het zitje bij Red Bull Racing door het verlengen van Sergio Pérez, is er weer een mogelijkheid op een stoeltje bij een topteam weggevallen voor Carlos Sainz. De tijd begint te dringen voor de Spaanse coureur en de stoeltjes raken langzaam maar zeker op. David Croft denkt te weten waar Sainz naartoe vertrekt.

Aan het begin van het jaar werd al vroeg duidelijk dat Lewis Hamilton zijn contract bij het team van Mercedes niet uit ging zitten voor een overstap naar Ferrari. Het betekende automatisch dat Sainz wist dat hij na dit seizoen zijn biezen kon gaan pakken, daar de Italiaanse renstal de pijlen vol op de jongere Charles Leclerc heeft gericht. De vroege bekendmaking van de overstap van Hamilton betekende automatisch dat Sainz de nodige tijd had om een nieuw stoeltje te vinden richting 2025, op een moment dat er nog veel mogelijkheden lagen op de markt. Er worden echter steeds meer stoeltjes gevuld, terwijl er rondom de Madrileen nog altijd niks concreets lijkt te spelen.

Toekomst van Sainz

Inmiddels is op dinsdag ook het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull gevuld en weet Sainz dat een terugkeer op het oude nest er niet in gaat zitten. In de Sky Sports F1-podcast wordt de situatie van Sainz onder de loep genomen en Croft denkt te weten waar de toekomst ligt van de Spanjaard: "James Vowles is een zeer inspirerend persoon. Hij heeft een strategie, weet dat er van de ene op de andere dag niet zomaar iets gebeurt en weet een droom te verkopen. Hij heeft een droom verkocht aan Alex Albon, die een hoop vertrouwen heeft in de krachtbron voor 2026. Kan hij Sainz ook krijgen? Het antwoord daarop is: 'Ja, dat kan hij'", zo stelt de commentator over het team van Williams.

Audi of Williams

Croft vervolgt: "Ik heb met het kamp van Sainz hierover gesproken en hij heeft een keuze om te maken: Audi of Williams. Vanuit Audi is er helemaal geen deadline. Dat is wel in het nieuws gekomen, maar is niet waar. Hij hoeft niet te beslissen voor het einde van mei. Het gaat allemaal niet om geld, het gaat om waar Carlos zijn toekomst ziet. Heb je dan je vertrouwen in een compleet nieuw project [Audi], dat op heel veel vlakken in motorsport succesvol is geweest behalve in de Formule 1? Of heb je vertrouwen in een team [Williams] dat heel succesvol is geweest in de Formule 1, maar de laatste jaren een lastige tijd heeft? Persoonlijk, met mijn hand op mijn hart, denk ik dat hij naar Williams gaat."

