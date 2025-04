De opmars van jong talent in de Formule 1 krijgt dit weekend een nieuw hoofdstuk. Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Bahrein zal Carlos Sainz zijn Williams afstaan aan Luke Browning.

De jonge Brit mag namens Williams Racing instappen als onderdeel van de verplichte rookie-sessies in 2025, waarmee hij zich in een indrukwekkend rijtje voegt naast andere opkomende talenten. Sainz is na George Russell (Mercedes) en Fernando Alonso (Aston Martin) de derde ervaren coureur die zijn stoeltje moet afstaan aan een opkomende rookie.

Browning rijdt dit jaar zijn eerste volledige Formule 2-seizoen en imponeerde onlangs met een podiumplaats in Australië. Na zijn eerdere FP1-optreden in Abu Dhabi en een recente test in Monza met de FW45, is de 23-jarige Brit nu klaar voor het echte werk in de FW47. "Elke kans om in een F1-wagen te stappen is goud waard," aldus Browning.

