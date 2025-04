Carlos Sainz kreeg na de F1 Grand Prix van Japan een giga-boete opgelegd. De stewards geven echter aan dat hij nog zwaarder bestraft had moeten worden, maar dat ze rekening hebben gehouden met de medische toestand van de Williams-coureur. Dat leggen ze uit in een verklaring van de FIA.

Sainz ging na de race op het Suzuka International Racing Course op de bon voor maar liefst €20.000. Hiervan is €10.000 voorwaardelijk mits hij de komende 12 maanden niet opnieuw dezelfde fout begaat. De Madrileen had deze boete gekregen, omdat hij artikel 19.4.b van het sportief reglement had overschreden, waarin staat dat "alle coureurs tenminste 16 minuten voor de geplande starttijd van de formatieronde vooraan op de grid aanwezig moeten zijn, wanneer het volkslied wordt afgespeeld". Hij is echter met een goed excuus gekomen waarom hij te laat op de grid was aangekomen.

Maagklachten

"Het staat in de richtlijnen genoteerd, in bijlage B van de International Sporting Code, dat een straf voor deze overtreding een boete van €60.000 is", schrijven de stewards in een verklaring. "Maar deze straf is verzacht, omdat de coureur heeft aangegeven last te hebben gehad van maagklachten vlak voor het volkslied. Daardoor kwam hij te laat aan op de grid. Dit verhaal is geverifieerd door Dr. Messina van Med-Ex, die de klachten bevestigde en aangaf dat hij medicatie aan de coureur had gegeven."

Vanwege de medische toestand is de boete van Sainz dus met €40.000 omlaaggegaan. De internationale autosportbond waarschuwt wel dat de aanwezigheid bij het volkslied een hoge prioriteit heeft en alle betrokken partijen hun best moeten blijven doen om coureurs op tijd te laten komen.

