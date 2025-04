Max Verstappen heeft de Grand Prix van Japan op zijn naam geschreven. De Red Bull Racing-coureur verreed een foutloze rit op Suzuka, en wist zo Lando Norris en Oscar Piastri achter zich te houden.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Japan aan vanaf pole position, nadat hij op zaterdag één van zijn beste kwalificaties ooit verreed. De viervoudig wereldkampioen kwam goed weg bij de start en maakte 53 ronden lang geen enkele fout. Lando Norris zat de hele race lang vlak achter de Red Bull, met Oscar Piastri daar weer op het vinkentouw. Verstappen hield zijn hoofd bijzonder cool en wist zodoende op zeer indrukwekkende wijze als eerste over de streep te komen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen moest pushen

"Het was lastig. Ik pushte heel hard, helemaal aan het eind", vertelt Verstappen. "De McLarens pushte ontzettend hard. Het was niet makkelijk om de banden te managen. Ik ben erg blij. Het weekend begon heel moeilijk, maar we hebben het niet opgegeven en we bleven de auto verbeteren. De auto was vandaag heel goed en dat we op pole begonnen, maakte deze overwinning mogelijk."

Afscheid Honda

Hij vervolgt: "Het is heel belangrijk om de performance te maximalieren. Dat hebben we heel goed gedaan dit weekend. Het betekent veel voor me om hier te winnen met Honda", doelt hij op het feit dat Honda na dit seizoen afscheid neemt van Red Bull Racing. Het zat in m'n achterhoofd de laatste paar ronden: het zou een mooi vaarwel zijn om hier voor de laatste keer te winnen met Honda, na alles wat we hebben bereikt. "

Gerelateerd