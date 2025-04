Carlos Sainz moet de portemonnee trekken na de F1 Grand Prix van Japan. De stewards hebben hem namelijk een forse boete opgelegd. De Williams-coureur is bestraft voor het te laat aankomen op de grid.

Sainz maakte een tegenvallende race mee op het Suzuka International Racing Course. Hij moest vanaf de vijftiende plaats beginnen na een gridstraf van drie plekken voor het ophouden van Lewis Hamilton in de kwalificatie. Hij kon niet meer dan één positie winnen en kwam dus op P14 aan de finish. Zijn teamgenoot Alexander Albon kon wel punten pakken. Hij startte en eindigde als negende. Het zijn de eerste punten die Williams heeft verdiend in Japan sinds Nicholas Latifi in 2022 ook een P9-resultaat pakte.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Piastri gefrustreerd door tactiek McLaren en ziet Norris het circuit afsnijden: "Dat is brutaal"

Twintigduizend euro

De FIA heeft een boete uitgedeeld aan Sainz voor het missen van het volkslied op de grid. Dat is in overtreding van artikel 19.4.b van het sportief reglement, waarin staat dat "alle coureurs tenminste 16 minuten voor de geplande starttijd van de formatieronde vooraan op de grid aanwezig moeten zijn, wanneer het volkslied wordt afgespeeld". De boete bedraagt maar liefst €20.000, waarvan €10.000 voorwaardelijk mits Sainz de komende 12 maanden niet opnieuw deze fout begaat.

Mercedes-coureur en GPDA-mededirecteur George Russell gaf samen met de andere coureurs tijdens de rijdersbriefing van afgelopen vrijdagavond aan dat de FIA aan de slag moet om de toiletvoorzieningen te verbeteren op circuits om te voorkomen dat ze het risico lopen te laat aan te komen.

Gerelateerd