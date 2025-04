De coureurs in de Formule 1 hebben bij de rijdersbriefing voor de Grand Prix van Japan aangegeven wat momenteel hun nummer één-probleem is: de sanitaire faciliteiten op het circuit. Jawel, George Russell en zijn collega's van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA) willen graag betere toiletvoorzieningen.

Dit weet F1-journalist Adam Cooper te melden op zijn website. De coureurs houden graag nog even pauze op de zondag tussen het parkeren van hun bolides op de grid en het volkslied. Daar hoort ook een plasje plegen bij. Er zijn echter een aantal circuits, zoals het Albert Park Circuit in Melbourne en het Circuis Gilles Villeneuve in Montreal, waar ze niet hun eigen wc hebben in de pitbox. Ze moeten dan in de paddock in de rij staan, waardoor ze het risico lopen te laat aan te komen bij het volkslied op de grid.

Föhn voor Russell

De FIA ziet dat als een overtreding en controleert daar dit seizoen strenger op. Het kan een flinke boete opleveren voor de coureur die te laat aankomt. Max Verstappen en co willen graag dat de internationale autosportbond aan de slag gaat met dit probleem en met richtlijnen komt voor betere faciliteiten in de pitgebouwen voor nieuwe circuits.

Russell, die naast Mercedes-rijder ook mededirecteur is van de GPDA, merkte ook op dat er weinig douchefaciliteiten zijn op veel van de circuits. De hospitality units van de teams hebben tijdens evenementen in Europa wel een douche, maar ze worden vaak niet meegenomen naar wedstrijden overzees en, waarschijnlijk vanwege ruimte in de paddock, ook niet naar de meeste stratencircuits. Maar dit was een kwestie waar de meeste coureurs niet mee zaten, en één zou hebben gegrapt dat alle circuits ervoor moeten zorgen dat ze een föhn hebben, speciaal voor George.

