Voor tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is het na de kwalificatie in Japan opnieuw duidelijk geworden dat Max Verstappen iets kan wat zijn collega's niet lukt. De Nederlander worstelt al het hele weekend met de RB21, maar start morgen de Grand Prix van Japan vanaf pole position.

Alonso zelf kende een mindere kwalificatie. Zo wist Lance Stroll namens Aston Martin niet verder te komen dan een pijnlijke twintigste tijd. Hoewel Alonso nog wel tekenen van verbetering liet zien, zat er niet meer in dan een dertiende startplek voor de race op Suzuka. Aston Martin moet dus aan de bak, maar Alonso houdt ook zijn collega uit Nederland in de gaten.

Artikel gaat verder onder video

Geen enkele andere coureur kan zoiets

De Spanjaard was uitgeschakeld in Q2 en maakte zich bij Viaplay op voor zijn interview, maar zag op de lcd-panelen Verstappen de pole position pakken. Alonso glundert, want hij ziet iets wat niemand anders kan. "Alleen hij kan dit soort dingen doen. Er is geen enkele andere coureur die de auto zoveel hoger kan neerzetten dan het verdient. Ik denk dat het een magisch moment was voor iedereen hier", aldus de reactie van de veteraan.

Gerelateerd