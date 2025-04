Oscar Piastri liet tijdens de F1 Grand Prix van Japan blijken dat hij niet helemaal tevreden was met hoe McLaren de wedstrijd aanpakte. De Australiër moet daarom genoegen nemen met de derde plaats achter Max Verstappen en ploegmaat Lando Norris, die in de laatste ronde nog een 'brutale' actie uithaalde.

Verstappen heeft op het Suzuka International Racing Course gewonnen vanaf de pole position, maar een gemakkelijke zege was het niet. Hij ging zij-aan-zij met Norris bij het uitkomen van de pitstraat met boze berichten over de boardradio tot gevolg. Uiteindelijk besloten de stewards het incident niet verder te onderzoeken. Verstappen bleef de papajakleurige bolides ronde na ronde achter zich houden en won zijn eerste Grand Prix van 2025.

Frustraties van Piastri

Piastri reed ondertussen de gehele tijd op P3, maar hij was sneller dan Norris. Hij bleef pushen en pushen, maar op een veilige manier de andere McLaren voorbijsteken lukte niet. Omdat het Norris niet lukte om Verstappen in te halen, suggereerde Piastri aan het team dat ze moesten wisselen van positie. "Is Lando nog aan het sparen? Anders moet hij zo aan de kant, vind ik. Ik denk dat ik de snelheid heb om Max te pakken", klonk het via de boardradio.

Norris en McLaren gaven geen gehoor aan het idee en dus bleef de Brit, onder druk van Piastri, op P2 rijden. Norris remde vervolgens in de laatste ronde te laat voor de laatste chicane en sneed daar het circuit af, wat Piastri een kans afnam om nog iets te proberen bij zijn teamgenoot. Piastri noemde het via de radio een 'brutale' actie.

