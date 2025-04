Max Verstappen en Lando Norris strijden om de overwinning in de F1 Grand Prix van Japan. De twee rivalen kwamen elkaar tegen bij het uitkomen van de pitstraat. Norris is woest op de regerend wereldkampioen.

Verstappen mocht vanaf de pole position beginnen op het Suzuka International Racing Course, nadat hij het ronderecord van Sebastian Vettel had verbroken. Hij kwam goed weg, toen de rode lichten uitgingen. De coureur van Red Bull Racing bouwde al gauw een voorsprong op van ongeveer twee seconden. Norris kon het gat een beetje dichtrijden, voordat het tijd was voor de eerste, en waarschijnlijk enige, pitstop.

Stewards doen geen onderzoek

De pitcrew van Red Bull was niet zo snel als die van McLaren. Verstappen kwam 1.4 seconden voor Norris de pitstraat in, maar toen de Limburger zich in de fast lane bevond bij het uitrijden van de pits, had hij plotseling de papajakleurige bolide naast zich. Verstappen bleef netjes tussen de witte lijnen richting de eerste bocht en er was geen ruimte meer voor Norris. Die ging het gras op en verloor de twee seconden die hij tijdens de bandenwissel had goedgemaakt.

Norris was woest op Verstappen. Hij riep over de boardradio: "Hij duwde me van de baan!". De Brit vervolgde het met: "Hij zag dat ik naast hem zat. Ik zat er makkelijk naast." Verstappen hield het hoofd koel en zei tegen race-engineer Gianpiero Lambiase: "Hij reed zelf het gras op. Daarbij drukte hij te vroeg op het knopje van de pitlimiter. Dat kan niet legaal zijn."

De stewards noteerden het incident, maar bevestigen een minuut later dat ze geen onderzoek zouden doen.

