De coureurs van McLaren deden net niet genoeg om Max Verstappen te verslaan in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Japan. Ze kwamen een paar honderdsten tekort in de strijd om de pole position. Andrea Stella, de teambaas van Lando Norris en Oscar Piastri, neemt zijn petje af voor de Red Bull Racing-coureur.

Het polerecord van Sebastian Vettel is na zes jaar verbroken door Verstappen. Hij ging met een tijd van 1:26.983 rond op het iconische Suzuka International Racing Course. Norris en Piastri zaten binnen een halve tiende van de Limburger. Daarachter waren de gaten wat groter. Charles Leclerc kwalificeerde zich als vierde op drie tienden achterstand voor de Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli. De poleronde van Verstappen wordt als een van zijn beste ooit beschouwd en dat zag Stella ook. De topman van de papajarenstal deelt zijn complimenten uit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: McLaren: 'Probleem met de auto is meer straf voor Norris dan voor Piastri'

Wind maakte kwalificatie uitdagend

"Het is tot dusver een prima weekend voor ons geweest", zei Stella na de kwalificatie tegenover Viaplay. "De McLaren gedraagt zich heel goed. Het is wel duidelijk geworden dat de harde wind invloed heeft op onze pogingen om perfecte rondjes te rijden. In dat opzicht is elke sessie wel uitdagend geweest en de kwalificatie was daarin geen uitzondering. Maar Lando en Oscar hebben het heel goed gedaan. Lando zorgde ervoor dat zijn tweede rondje goed verliep na wat problemen tijdens zijn eerste rondje. En Oscar verloor wat tijd in sector 1, voordat sectors 2 en 3 wel perfect waren."

Bekijk alle actie tijdens de GP van Japan haarscherp met F1 TV Premium!

Complimenten voor Verstappen

"Misschien had er nog iets meer ingezeten, maar tegelijkertijd zat de top drie binnen veertig milliseconden. Het gaat echt om de kleinste details", vervolgde de Umbriër. "Ik wil ook tegen Max zeggen dat hij het goed heeft gedaan. Ik neem mijn petje voor Max af voor het feit dat hij zo'n ongelooflijke ronde heeft kunnen doen. Hij is de wereldkampioen, een meervoudig kampioen, en daar is een reden voor."

Gerelateerd