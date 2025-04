'Verstappen kon boete tot één miljoen dollar krijgen', 'Red Bull en Russell in gesprek' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen was alles behalve blij met de tijdstraf die hij kreeg tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij wilde tijdens interviews na de wedstrijd er liever niet op ingaan. Het kwam na een gesprek met FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Analist en commentator Olav Mol zag het moment gebeuren en weet ook dat Verstappen zijn mond houdt om boetes te voorkomen. Wie zich wel uitsprak, was de partner van Verstappen. Kelly Piquet sprong voor haar man in de bres op Instagram. Verder heeft Red Bull bevestigd geen protest in te dienen na het incident in Djedda, zouden er gesprekken worden gevoerd tussen Red Bull en Mercedes-coureur George Russell en lijkt Fernando Alonso bij Aston Martin de wanhoop nabij.

Verstappen onterecht gecensureerd op boordradio tijdens GP van Saoedi-Arabië

Max Verstappen ving de Grand Prix van Saoedi-Arabië aan vanaf de eerste startplaats, maar werd in de eerste bocht aangevallen door Oscar Piastri. De Red Bull Racing-coureur behield de leidende positie, maar stak een stuk van de baan af. De FIA besloot Verstappen daarom een tijdstraf van vijf seconden op te leggen, waardoor hij na zijn pitstop achter de McLaren-coureur terechtkwam. Toen Verstappen over de boordradio door race-engineer Gianpiero Lambiase werd ingelicht over de tijdstraf, klonk het: "Oh, dat is 'bliep' lovely." Door het bliepje leek het erop alsof de viervoudig wereldkampioen aan het vloeken was, maar op de volledige boordradio is te horen dat dit niet het geval was. Verstappen zei: "Oh, dat is bloody lovely", en gebruikte dus geen scheldwoord. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die onterecht gecensureerd werd.

Mol over 'vingertje' Ben Sulayem richting Verstappen: 'Boete van 1 miljoen dollar'

Olav Mol (63) heeft publiekelijk zijn mening gegeven over de korte interactie die Max Verstappen kort na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië had met FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Volgens de Formule 1-commentator kan het maar zo zijn dat Ben Sulayem de Red Bull-coureur er duidelijk op heeft gewezen dat er extreme boetes kunnen worden uitgedeeld als Verstappen iets ongewenst zou zeggen. "Op het moment zelf heb ik het niet gezien en stond ik daar van: 'Waarom reageert Max zo?' en toen zag ik wel dat Ben Sulayem daar weer rondliep - en daar heb ik later ook wel foto's van gezien. Ik weet niet of het waar is dat er wordt gezegd dat er een vingertje was, maar ik kan mij voorstellen... Ik denk van: 'waarom zegt Max dit nu op dit moment? Waarom heeft hij hier voor gekozen?'." Lees hier het hele artikel over het gesprek tussen Mohammed Ben Sulayem en Max Verstappen.

Kelly Piquet haalt in tegenstelling tot Verstappen wél uit naar FIA

Max Verstappen kreeg zondag een straf van vijf seconden voor het behalen van een voordeel buiten de baan. De Nederlander was in gevecht met Oscar Piastri, kwam aan de buitenkant van de bocht terecht en ging in bocht twee via de uitloopstrook verder, waardoor hij vóór zijn McLaren-rivaal bleef. De stewards waren van mening dat het de bocht van Piastri was en dat Verstappen 'gewoon' had moeten aansluiten. Achteraf was Verstappen het er totaal niet mee eens, al liet hij dat niet blijken. Daar waar Verstappen zich koest houdt, springt vriendin Piquet juist in de bres. Lees hier het hele artikel over de reactie van Kelly Piquet op Instagram.

Red Bull ziet af van "right of review" en accepteert straf voor Verstappen

Red Bull Racing heeft ervoor gekozen om geen beroep aan te tekenen tegen de straf die Max Verstappen kreeg tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Dat besluit komt van het team zelf, zo weet men te melden bij De Telegraaf. De straf voor de Nederlander volgde na een incident met Oscar Piastri tijdens de race in Saoedi-Arabië. Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij de chicane afsneed en zijn positie behield, nadat hij een moeizame start had en Piastri de kans gaf om aan de binnenkant te duiken. Hoewel er even gespeculeerd werd over een mogelijk beroep, heeft Red Bull nu besloten om de zaak niet verder te betwisten. Lees hier het hele artikel over het besluit van Red Bull Racing om niet in protest te gaan.

'Red Bull en Russell voeren informele gesprekken over transfer vanaf 2026'

Volgens The Race hebben Red Bull-teambaas Christian Horner en George Russell de afgelopen weken met elkaar gesproken over een mogelijke samenwerking vanaf 2026. Het zou dan gaan om het eventueel vervangen van Max Verstappen, die diverse keren in verband is gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes of Aston Martin. Russell heeft momenteel een contract dat hem tot en met het einde van 2025 bij Mercedes houdt. De afgelopen weken verschenen echter wel de berichten dat het Duitse team voornemens is om de Engelsman voor een langere tijd aan zich te binden. Toch houdt Mercedes-teambaas Toto Wolff nog altijd een slag om de arm, zo meldt het medium. Lees hier het hele artikel over de mogelijke gesprekken tussen Red Bull Racing en George Russell.

Alonso ziet slechts één manier om punten te pakken: "Als ze jongens voor ons diskwalificeren"

Na de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië zijn vier van de twintig coureurs nog steeds puntloos. Fernando Alonso is er daar één van. De teleurgestelde coureur van Aston Martin denkt alleen nog in de top tien te eindigen, als hij kan profiteren van diskwalificaties. "P11 was volgens mij het maximaal haalbare voor ons", vertelde Alonso zwetend en puffend tegenover DAZN na een loodzware race in Djedda. "Nog altijd buiten de punten. Het is eigenlijk de ergste positie om op te finishen, omdat je er slechts één plekje van verwijderd bent. Maar zoals ik al zei in Japan, misschien moeten ze een paar jongens voor ons diskwalificeren, zodat we wat punten kunnen pakken." De Spanjaard had nog een momentje met Gabriel Bortoleto, waarbij zijn protegé hem bijna in de muur duwde. "Het is onze eigen schuld dat we met de Saubers vechten." Lees hier het hele artikel over Fernando Alonso die na Saoedi-Arabië de wanhoop nabij lijkt.

