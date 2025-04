Max Verstappen werd tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië gecensureerd over de boordradio, nadat hij door zijn race-engineer werd ingelicht over zijn tijdstraf. Dat censureren blijkt nu echter onterecht.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Saoedi-Arabië aan vanaf de eerste startplaats, maar werd in de eerste bocht aangevallen door Oscar Piastri. De Red Bull Racing-coureur behield de leidende positie, maar stak een stuk van de baan af. De FIA besloot Verstappen daarom een tijdstraf van vijf seconden op te leggen, waardoor hij na zijn pitstop achter de McLaren-coureur terechtkwam. De meningen over die straf zijn verdeeld, omdat Verstappen geen kant op leek te kunnen en de bocht wel af móest steken om een crash te voorkomen.

Gecensureerde boordradio Verstappen

Toen Verstappen over de boordradio door race-engineer Gianpiero Lambiase werd ingelicht over de tijdstraf, klonk het: "Oh, dat is 'bliep' lovely." Door het bliepje leek het erop alsof de viervoudig wereldkampioen aan het vloeken was, maar op de volledige boordradio is te horen dat dit niet het geval was. Verstappen zei: "Oh, dat is bloody lovely", en gebruikte dus geen scheldwoord. Het voorval maakt de tongen los, omdat het hele scheldwoordenbeleid van de FIA momenteel een gevoelig punt is. Daarnaast is het niet de eerste keer dit seizoen dat de FOM een situatie er heftiger uit laat zien dan deze is, middels het kiezen van de uitgezonden boordradio's.

Bekijk de ongecensureerde boordradio van Verstappen hier.

