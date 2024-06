Verstappen bezorgd richting Grand Prix van Canada, 'Machtsstrijd Red Bull is beslist' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We gaan richting de Grand Prix van Canada, de negende race van dit Formule 1-seizoen, en het is Max Verstappen die na de zeperd in Monaco behoorlijk op zijn hoede is richting de volgende race. De Nederlandse coureur stelt dat het circuit door de kerbs opnieuw voor problemen kan gaan zorgen voor zijn team en dat biedt geen goed nieuws voor de Red Bull-fans. Intern zou er ook het nodige spelen in Milton Keynes, want volgens de BBC is de interne machtsstrijd binnen de organisatie beslist in het voordeel van Christian Horner.

'Ferrari onderzoekt Red Bull-ophanging en overweegt concept om te gooien'

Het team van Ferrari onderzoekt of het de ophanging van de RB20 van Red Bull Racing kan implementeren op hun eigen bolide, zo meldt de Spaanse tak van Motorsport.com. Het ontwerp wijkt flink af van wat de andere teams hebben bedacht en het is één van de technieken waardoor de Oostenrijkse wagen zo dominant is gebleken. Meer lezen over het onderzoek van Ferrari naar de Red Bull-ophanging? Klik hier!

BBC: 'Machtsstrijd Red Bull in voordeel Horner beslist, Ricciardo daardoor beschermd'

Hoewel Red Bull Racing zich vooral op de sportieve prestaties wil focussen, meldt de BBC dat de machtsstrijd tussen Christian Horner en Helmut Marko in het voordeel van de Brit is beslist. Het Britse medium meldt dat die machtsstrijd inmiddels voorbij is en dat Horner deze heeft gewonnen. Daarvoor wijst de BBC naar de situatie rondom Daniel Ricciardo. Normaliter schroomt het Oostenrijkse team er niet voor om bij het uitblijven van goede resultaten, direct in te grijpen. Het is precies de manier waarop de Australiër het stoeltje bij het voormalige AlphaTauri heeft kunnen bemachtigen. Meer lezen over de machtsstrijd binnen Red Bull? Klik hier!

Schumacher: 'Verstappen eist één ding en Red Bull kan dat niet bieden'

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn weer een hot topic sinds de Grand Prix van Monaco. Niet alleen kwam de RB20 in Monte Carlo wederom niet goed uit de verf, ook de geruchten over de toekomst van Verstappen staken weer de kop op. Volgens voormalig F1-coureur Ralf Schumacher is het team 'intern nog steeds een beetje verscheurd' en is een vertrek van de Nederlander zeer aannemelijk. "Laat ik het zo zeggen, ik denk dat Max Verstappen en vooral zijn vader Jos weten wat ze willen. Ze weten ook domineren niet eeuwig kan duren en ze zijn daarom al op zoek naar een manier om de dominantie te behouden", zegt de oud-coureur onder meer. Meer lezen over Ralf Schumacher zijn uitspraken? Klik hier!

Gewond geraakte fotograaf in Monaco reageert: 'Ik neem Magnussen niks kwalijk'

De Grand Prix van Monaco was geen al te groot spektakel, al werd de race aan het begin nog wel even opgeschrikt door een stevige crash. Tijdens het moment raakte fotograaf Andrea Bruno Diodato raakte tijdens het moment gewond en moest naar het ziekenhuis. Inmiddels geeft hij - gelukkig - aan dat alles met een sisser is afgelopen. "Het gaat goed met mij en er zijn geen serieuze consequenties geweest voor iemand. Dit maakt ook wel duidelijk dat er helemaal geen veiligheidsprobleem is op het circuit", zo zegt de fotograaf. Meer lezen over de gewond geraakte fotograaf? Klik hier!

Verstappen maakt zich druk om Canada: "Waarschijnlijk ook niet ons sterkste weekend"

Max Verstappen en Red Bull Racing zullen het komende weekend tijdens de Grand Prix van Canada uit zijn op revanche na de domper waar het team tegenaan liep in Monaco. De Nederlander blikt vooruit op de negende race van het seizoen en verwacht echter dat het wederom geen gemakkelijke klus zal gaan worden. "Dat kan nog wel wat verrassingen opleveren, maar door de kerbs wordt dat waarschijnlijk ook niet ons sterkste weekend, al zal het wel beter moeten gaan dan in Monaco", stelt Verstappen onder meer. Meer lezen over Verstappen zijn uitspraken richting Canada? Klik hier!

