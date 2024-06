Het team van Ferrari onderzoekt of het de ophanging van de RB20 van Red Bull Racing kan implementeren op hun eigen bolide, zo meldt de Spaanse tak van Motorsport.com. Het ontwerp wijkt flink af van wat de andere teams hebben bedacht en het is één van de technieken waardoor de Oostenrijkse wagen zo dominant is gebleken.

Nu het reglement inmiddels al drie jaar onderweg is, beginnen de teams de limieten van de huidige auto's te bereiken. Het team van Ferrari onderzoekt daarom of het de pull-rod-constructie, zoals Red Bull Racing dat op de voorwielophanging gebruikt, kan implementeren op hun eigen bolide. Dat biedt enorm veel voordelen, maar het betekent wel een wijziging van het concept van de wagen van Ferrari en dat is altijd een risico.

Ontwikkeling

Bronnen melden aan het medium dat de ontwerpers van Ferrari enkele 'sleutelaspecten' beginnen te begrijpen en dat dit voor volgend jaar geïmplementeerd moet zijn, zodat dit wellicht het verschil kan betekenen in de strijd met Red Bull en McLaren. Toch wordt er niet verwacht dat het concept direct wordt begrepen en dus moet de ontwikkeling ervan in 2026 compleet zijn. Red Bull is niet het enige team met zo'n ontwerp, McLaren is namelijk ook overstag gegaan. Het ontwerp biedt aerodynamische voordelen bij de luchtstroom rond de voorkant van de auto en de luchtstromen die de Venturi-tunnels ingaan. Voor de ophanging is echter ook een compleet nieuwe chassis nodig en het betekent dat de Scuderia flink wat onderdelen moet gaan ontwikkelen.

